Двойна разлика в цените на апарати за измерване на кръвно налягане и кръвна захар показа проверка на "БургасИНФО" в аптеките на морския град. Апарати от една и съща малка се продават за 70 лева в една верига и за 70 евро в другата. Цените ги има и на сайтовете на веригите и ако болните не си отварят очите, може да платят двойна цена за един и същ продукт.

Скочили са антибиотиците, противогрипни лекарства и медикаменти, които уж са под наблюдение на държавните органи.

Здраво дране пада и при хранителните добивки, където етикетите са с над 50 процента разлика от една верига в сравнение с друга.

КЗП и НАП е крайно време да надникнат и в аптеките, а не само да тичат по пазарите и да констатират разликите в цените.

В момента секирата върху лекарствата е плашеща и някои болни не могат да си ги позволят, сигнализират читатели на сайта ни.