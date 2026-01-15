Доходите от миналата година трябва да бъдат попълнени в данъчните декларации в левове, но плащането на данъка е в евро. Това обяви шефът на дирекция “Обслужване” в Националната агенция за приходите Боряна Георгиева. От 10 януари стартира кампанията по подаване на данъчни декларации за получените доходи от граждани през 2025 г.

Тъй като обявяваните доходи са за миналата година и са получени в левове, и в декларациите трябва да бъдат попълнени в левове. Но самото плащане на данъка няма как да бъде в левове, защото двойното обращение на левове и евро през януари 2026 г. е само за плащане в брой. Плащането на данъците върху доходите не може да бъде в брой, а може да стане с банкова карта на ПОС терминал в офис на НАП, онлайн през сайта на приходната агенция или с банков превод. При ползване на ПОС терминал в офис или на сайта на приходната агенция плащането е без такси.

Крайният срок за деклариране на доходите е 30 април. Но който подаде декларацията си онлайн до 31 март и в същия срок плати дължимия данък, ползва 5% отстъпка от данъка за довнасяне, но не повече от 500 лв., ако към момента на подаване на декларацията няма подлежащи на принудително събиране задължения към държавната хазна.

Декларация трябва да подадат всички хора, които през миналата година са получили облагаеми доходи извън работна заплата. Важно е да се подчертае, че ако човек има доходи извън заплатата, трябва да обяви в данъчната декларация всичките си доходи, включително и тези от заплатата, уточниха от НАП. Една от най-често срещаните грешки при попълване на декларациите е в тях да бъдат записани само доходите извън заплатата.

В НАП вече са подадени близо 4000 данъчни декларации за доходите от 2025 г., като около половината от тях са пуснати онлайн. Декларациите може да бъдат подавани на хартия в офис на НАП, да бъдат изпратени по пощата с обратна разписка или онлайн през сайта на приходната агенция. За онлайн подаване на декларациите е необходим персонален идентификационен код (ПИК), който се дава безплатно от НАП и е безсрочен, или електронен подпис. Получаването на ПИК може да бъде заявено в офис на НАП, както и по телефона или онлайн с писмо до Информационния център на НАП, обясни Галина Иванова, шеф на дирекция “Информационен център”. Самото получаване на ПИК става в офис на НАП срещу представяне на лична карта. Така се гарантира, че кода получава именно човекът, който го е заявил. След като човек получи ПИК, може да прави справки за получени доходи, дължими данъци, да подава декларации и да плаща данъци през сайта на НАП.

През първите дни след старта на кампанията за деклариране на доходите от миналата година, данъчни декларации подават предимно хора, които искат да ползват някакво облекчение и държавната хазна да им върне пари. При попълване на данъчната декларация, ако човек има сума за получаване, тя трябва да бъде написана в лева и трябва да бъде посочена банкова сметка, по която да преведат парите. Самото възстановяване на надвнесени данъци от НАП е в евро. При попълване на декларациите е добре хората да напишат и имейл, и телефон, така че ако се наложи служителите на НАП да могат да влязат в контакт с тях.

Вторият вариант, освен получаването на пари по сметка, при наличие на надвнесен данък, е с подаване на данъчната декларация човекът да избере средствата да останат в НАП и да бъдат използвани за погасяване на някакви други негови задължения. В този случай в данъчната декларация има поле, където сумата трябва да бъде преволутирана и записана в евро. Ако човек подава декларацията онлайн, това превалутиране става автоматично, но ако попълва хартиена декларация, трябва да пресметне сумата сам. Освен това в декларацията трябва да посочи за погасяване на какви задължения да бъдат използвани парите.

Важно е да нямате задължения при подаване на декларацията

Хазната връща 306 евро за едно дете

Най-удобно е онлайн

За едно дете държавната хазна превежда на един от родителите до 309,78 евро.

Най-често с подаване на годишните данъчни декларации родителите ползват облекченията за деца и за деца с увреждания. За доходите от миналата година няма промяна в размера на облекченията. За едно дете един от родителите може да намали облагаемия си доход с до 6000 лв., за две деца - с до 12 000 лв., а за три и повече деца с до 18 000 лв. Тъй като данъкът върху доходите е 10%, това означава, че дължимият данък за годината се намалява с до 600 лв. за едно дете, с до 1200 лв. за две деца и до 1800 лв. за три и повече деца.

За дете с увреждания данъкът се намалява с до 1200 лв. Важно е да се знае, че облекченията за дете и за дете с увреждания са различни, тоест родител на дете с увреждания може да ползва и двете облекчения. Или един от родителите може да ползва едното облекчение, а вторият родител - другото.

За да ползва облекченията, при подаване на годишната данъчна декларация човек не трябва да има задължения към държавната хазна, подлежащи на принудително събиране. Затова е добре преди да подаде декларацията, да направи онлайн справка през сайта на НАП има ли някакви стари задължения.

Ако човек е платил текущо данъците върху доходите си от миналата година, сега държавната хазна трябва да му върне надвнесен данък в размер на облекчението за деца или за деца с увреждания. Но връщането на парите е в евро. Тоест за едно дете родителят може да получи по банковата си сметка до 309,78 евро, за две деца - до 613,55 евро, а за три и повече деца - до 920,33 евро.

Важно е да се подчертае, че облекченията са за дете, а не за родител. Тоест само един от родителите може да ползва облекчението. Но ако годишните му доходи не са достатъчни, за да бъде ползвано облекчението в пълен размер, остатъкът може да бъде ползван от втория родител. Дори един от родителите да е ползвал облекчението текущо през миналата година чрез работодателя си, ако част от облекчението не е ползвано, сега то може да бъде ползвано от него или от втория родител с подаване на данъчна декларация за получените доходи от миналата година.

До края на февруари подават данни за изплатени суми

През март пускат предварително попълнени декларации

Хората трябва да проверят данните

Онлайн подаването на предварително попълнени данъчни декларации е много по-лесно и бързо.

Най-рано през март ще бъдат пуснати предварително попълнени данъчни декларации. Това означава, че при онлайн подаване на декларациите данните за получените доходи, с които разполага НАП, ще бъдат предварително попълнени. Например в декларациите ще бъдат попълнени данни за получени заплати, както и получени суми от Държавен фонд “Земеделие”. Ще бъдат попълнени и данни за получени доходи от онлайн продажби. За целта куриерските компании подават данни в НАП за изпратени пратки, за които клиентите им са получили пари. До края на февруари всички платци на доходи, включително работодателите, подават в НАП данни за изплатените от тях доходи през миналата година, които ще бъдат заредени в предварително попълнените данъчни декларации.

При подаване на предварително попълнена данъчна декларация, човек трябва внимателно да прегледа данните, може да премахне част от попълнените доходи или да добави други. Едва след това трябва да подаде декларацията. Например част от получените доходи от онлайн продажби може да са облагаеми и за тях да се дължи данък, а останалите да са необлагаеми. Например, ако човек с обява в интернет продаде старото колело на детето, полученият доход е необлагаем и за него данък не се плаща. Но ако човек системно пуска обяви за продажба на някакви стоки, това се приеме, че е икономическа дейност с цел реализиране на печалба и данък трябва да бъде платен.

При подаване на предварително попълнени данъчни декларации към тях не трябва да бъдат подавани служебни бележки за получените доходи.

До 500 лв. за неподаване на формуляра

Обявяваме и необлагаеми доходи

Има специално място за пари от скрап

Глобата за неподаване в срок на годишна данъчна декларация от хората, които имат облагаеми доходи извън работна заплата, е до 500 лв.

В Приложение №13 към годишната данъчна декларация хората могат по желание да декларират необлагаеми доходи, например получени пари по наследство, печалби от хазарт или изплатени командировъчни суми от работодател. Данъци върху тези доходи не се плащат, дори да бъдат обявени в декларацията.

Тази година във формуляра има специално място, където може да бъдат записани доходи от предаване на скрап на рециклиращи фирми. Тези доходи също са необлагаеми, но по желание хората могат да ги обявят.

Очакванията са повечето хора да изчакат пускането на предварително попълнените данъчни декларации преди да обявят доходите си за миналата година. Причината за това е, че така подаването на декларациите става много по-бързо и лесно. Но много хора, които искат да ползват данъчно облекчение и хазната да им върне пари, вече подават декларациите си. В офисите на НАП хората могат да получат консултации как става попълването на данъчните декларации, там има и безплатен интернет, който може да бъде ползван за онлайн подаване на формулярите.