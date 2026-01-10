Зимните условия ще създават сериозни предизвикателства за шофьорите в събота. Вечерта температурите се очаква да паднат до минус 7 градуса, което ще доведе до заледяване на пътищата и възможни затруднения при пътуване, предупредиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) пред „Нова телевизия“.

По думите на Мирослав Ценов, директор на „Ситуационния център и управление на трафика“ към агенцията, засега няма сигнали за сериозни наводнения, а републиканската пътна мрежа е почистена и проходима при зимни условия. На някои места са паднали сериозни количества дъжд, но изминалата нощ като цяло е минала спокойно. Агенцията е мобилизирала всички налични машини за противообледеняване и опесъчаване на пътните настилки.

Всички проходи са почистени и проходими, с изключение на ограничението за камиони над 12 тона на прохода Троян–Кърнаре.

Няма сериозни сигнали за свлачища или паднали дървета, но има заледяване на някои участъци – например в тунел „Витиня“ на „Хемус“ и около Вакарел на „Тракия“, където са изпратени допълнителни машини за опесъчаване.