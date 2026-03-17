"С огромна тъга ви споделяме, че днес ни напусна голямата актриса Слава Рачева.

Оставила ярка следа в българското куклено изкуство, за нас е чест, че Столичен куклен театър е голяма част от творческия й път и успехи! Слава Рачева е вдъхновение и пример за поколения кукленици и почитатели на кукления театър! Гордеем се, че имахме възможността да работим и творим с нея!", обявиха с прискърбие от театъра.



Слава Рачева е родена в град София на 23 април 1938 г. и от 1955 г., едва на 17 години става актриса в тогавашния Народен куклен театър в София, днес Столичен куклен театър. Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“ при професор Кръстьо Мирски и Моис Бениеш.

Има внушителна кариера, с множество знаменити роли, близо 60 от които са на сцената на Столичен куклен театър. Сред най-заничимите и оставили траен отпечатък в съзнанието на поколения зрители са: Макс от „Макс и Мориц“, Бабата в „Рибарят и златната рибка“, Мечо Пух от едноименния спектакъл на СКТ, Зайчето Петърчо в „Заешко училище“, Малкият принц в „Екзюпери – малкият приц“, Малкият Мук в едноименното представление, Лиско в „Динди“ и много други.

Участва в различни радио-пиеси и предавания в Националното радио. През 1961 г. дава живот на „Педя човек - лакът брада“ от телевизионната рубрика „Лека нощ, деца“ на БНТ. Емблематичният герой на Слава Рачева радва от телевизионния ефир поколения деца в продължение на близо 50 години. А през 1984 г. умалено копие на куклата полита в Космоса с втория български космонавт Александър Александров.

Слава Рачева озвучава и дублира игрални и анимационни филми за деца, записва приказки на грамофонни плочи.

Носител е на множество национални и международни награди, удостоена с орден „Св. св. Кирил и Методий“ с огърлие „за особено значимите ѝ заслуги за развитието на културата и изкуството“. Удостоена е и с най-високата награда на Министерството на културата - „Златен век“ - огърлие, за изключителен принос в развитието и утвърждаването на българската култура и националната идентичност.

"С огромна обич и респект! Дълбок поклон!", написаха от екипа на Столичен куклен театър.