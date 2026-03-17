Три са архитектурните бюра, които получиха най-висока оценка от международното жури, което оценяваше проектите за т.нар. пространство Дупката. Това са UNFORMED DESIGN на екип от Италия и Египет, "Тони Начев" ЕООД и Roncelli Studio от Дания.

Заданието за конкурса беше съобразено изцяло с направеното предварително допитване до бургазлии, които посочиха, че желаят повече зелени площи, както и мултифункционални пространства за културни и други събития. Вече са публикувани идейните проекти на трите архитектурни бюра, класирани от журито.

В конкурса кандидатстваха на 140 компании от цял свят. Окончателното решение за това, кой проект да се реализира ще вземе бургаската общественост след широко обществено допитване, което тепърва ще бъде направено.

В момента конкурсът се обжалва от полска фирма, която не е успяла да представи проекта си пред журито. След приключване на процедурата Община Бургас ще покани архитектурните бюра, класирани на челните места да представят лично пред Общинския съвет и бургаската общественост своите проекти.

Ще бъде подкрепен проектът, който получи безспорното одобрение на бургазлии.

В платформата на конкурса са публикувани всички идейни проекти, които са кандидатствали. Гражданите могат да ги разгледат и да се запознаят с тях от следния линк: https://competition.bg/parkzone3burgas/proekti/