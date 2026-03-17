Иван Илиев, задържан за това, че снощи наръга с нож жена в квартирата си в бургаския ж.к. „Меден удник“, е обвинен в опит за убийство, съобщиха от прокуратурата. Деянието е останало недовършено, поради независещи от него причини – успешна лекарска намеса.

Окръжна прокуратура-Бургас задържа Иван за срок до 72 часа. По време на разследването е установено, че престъплението е извършено в жилище, обитавано от Иван, чрез нанасяне на удар с нож в дясната страна на врата на пострадалата.

Предстои Окръжна прокуратура-Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.

Припомняме, че Иван преди седем години уби жестоко в асансьор в блок в „Меден рудник“ 11-годищната Никол.



