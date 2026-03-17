Коалиция „Алианс за права и свободи“ регистрира кандидат-депутатските си листи за предстоящите парламентарни избори. Документите бяха внесени в съответните районни избирателни комисии в законоустановения срок.
Коалицията заявява, че листите са съставени от утвърдени професионалисти, общественици и млади експерти, които съчетават опит и нова енергия. Подчертан бе ангажиментът за активно участие в кампанията с ясни приоритети, насочени към защита на правата и свободите на гражданите, икономическо развитие и социална стабилност.
Ето и водачите по области:
Благоевград - Ахмед Вранчев
Бургас - Севим Али
Варна - Хюсни Адем
Велико Търново - Емил Александров
Видин - Димитър Чукарски
Враца - Росен Димитров
Габрово - Цветелина Колева
Добрич - Хасан Хасанов
Кърджали - Ерол Мехмед
Кюстендил - Николай Цонев
Ловеч - Красимир Красимиров
Монтана - Димитър Чукарски
Пазарджик - Хайри Садъков
Перник - Велин Чилингиров
Плевен - Мюжгян Камберова
Пловдив - град - Яшар Асан
Пловдив - област - Ферди Кадир
Разград - Севим Али
Русе - Минчо Георгиев
Силистра - Гюнер Хакъ
Сливен - Бадър Хасанов
Смолян - Хайри Садъков
София - 23 МИР - Веселин Пенев
София - 24 МИР - Джемал Салих
София - 25 МИР - Явор Хайтов
София - област - Стефан Борисов
Стара Загора - Димитър Николов
Търговище - Танер Али
Хасково - Димитър Николов
Шумен - Танер Али
Ямбол - Николай Димов
