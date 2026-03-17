Близо 4000 артикула с белези на защитени търговски марки са иззети при специализирана полицейска операция на ГДБОП.

По време на акцията служителите са проверили три автомобила в района на Свиленград, в които са открити различни по вид текстилни изделия със съмнения за нарушения на правата върху търговски марки. Един от автомобилите е бил с чуждестранна регистрация, а всички превозни средства са управлявани от български граждани.

Иззетата стока е била транспортирана с цел разпространение на вътрешния пазар, като тепърва ще се установява нейният произход и точният механизъм на доставка.

По случая са образувани досъдебни производства под надзора на Районна прокуратура – Хасково. Разследването продължава, като се изясняват всички обстоятелства около дейността и евентуалната връзка с организирани канали за трафик на фалшиви стоки.