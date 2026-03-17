Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание прие окончателно, на второ четене, промените в т.нар. Закон за удължителния бюджет

Той трябваше да бъде гласуван преди депутатите да излязат във ваканция заради началото на предизборната кампания. Тя започва в полунощ на 19 срещу 20 март.

Тема на продължителен дебат, приключил с 15-минутна почивка за уточняване на различните позиции, се превърнаха исканията на Националното сдружение на общините в Република България общинските съвети да могат да надхвърлят разходите (след решение на общинския съвет за капиталовите разходи) за текущата година над размера на разходите за същия период от преходната година, като ги финансират включително и с налични средства от предходни години.

Внесеният законопроект от служебния кабинет предвижда кметовете на общините да могат да имат възможност да финансират разходи за местни дейности в размери, по-големи от разходите за същия период на предходната година, до размера на собствените приходи на общината за съответния период.

След 15-минутна почивка депутатите се разбраха да приемат някои от предложенията в полза на общините с уточнението, че Министерство на финансите и сдружението на общините ще уточнят финална редакция на тези текстове, която да бъде разгледана на второ гласуване в пленарна зала от Народното събрание.

Одобрение получи предложение между първо и второ четене, внесено от Делян Добрев от ГЕРБ-СДС, което предвижда Министерски съвет да издаде държавни гаранции в размер на близо 91,9 млн. евро за финансиране на разширяването на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" във връзка с реализацията на Вертикалния газов коридор, който свързва България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова.

Одобрени бяха предложения на представители на „БСП-Обединена левица“, „ДПС-Ново начало“ и ГЕРБ-СДС предвиждащи обхвата на получаващите компенсации за покриване на разходите за електроенергия от Фонда „Сигурност на електроенергийната система“ да бъде разрешен „и за осветление на улици и площади“.

Одобрено бе и предложение, внесено между първо и второ четене от Мартин Димитров от ПП-ДБ, предвиждащо увеличаване на срока до края на 2026 година, в рамките на който всички семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца се изплащат само под формата на средства.

Настоящото удължаване е в сила до края на месеца. Според заложените промени новият удължителен закон ще важи до приемане на редовен бюджет.