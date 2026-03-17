Апелативен съд в София нареди делото за освобождаването Евелин Банев, известен и като Брендо, да продължи.

Тричленен състав от апелативни съдии отмени определението на Софийския градски съд, с което бе прекратено производството по делото с предложение за предсрочно условно освобождаване на Банев, съобщиха от пресцентъра на съда.

Според апелативните съдии първоинстанционният съд трябва да продължи съдопроизводствените действия по случая и да се произнесе по него. Определението не подлежи на обжалване и протест.

По време на заседанието на първа инстанция на 20 февруари бе обявено, че производството е инициирано от началника на Софийския затвор, който после беше временно отстранен, а упълномощен представител на настоящия началник оттегли в зала искането и това основание съдът прекрати делото.

Миналия май Софийският апелативен съд окончателно реши, че Брендо ще изтърпи у нас общо наказание от десет години и шест месеца затвор при първоначален строг режим. Така той на практика си спести цели 10 години.

"Предполагам, че много скоро ще разберем как г-н Банев (Евелин Банев - Брендо) се поправя и превъзпитава много усърдно в затвора, за разлика от г-жа Иванчева например. И за разлика от нея, на която ще се наложи да изтърпи цялото си наказание, защото е толкова непоправима, ще бъде освободен предсрочно", коментира тогава новината бившият прокурор Андрей Янкулов, който в момента е служебен министър на правосъдието.

Освен 6-годишната си присъда тук, Банев има наказания за сходни престъпления, наложени от Италия и Румъния, съответно 10 и 20 години затвор. От определеното му от съда общо наказание отделно ще бъдат приспаднати почти една година в ареста в Италия, както и времето, в което Банев е в затвора в София - вече близо година.

Прокуратурата поиска отмяна на решението и преизчисляване на общото наказание, но това не беше възприето от съда. Съдиите изрично посочиха, че във внесения от държавното обвинение протест не е поискано увеличение на определеното общо най-тежко наказание, поради което съдът не може и да го разглежда.

Иначе присъдата в Италия на Банев е 20 години затвор за трафик на наркотици и за ръководител на престъпна група. В Румъния той е осъден на 10 години и шест месеца. Според българското законодателство обаче за тези престъпления се налага по-леко наказание, от което осъденият се възползва в пълна степен.

Брендо, който беше издирван години наред, се появи сам пред затвора в София сутринта на 24 юни 2024 г. И досега властите не са обяснили как точно се случи това.