Много хора подценяват приема на вода, когато консумират алкохол, а това значително увеличава риска от дехидратация, главоболие и тежък махмурлук. Специалисти напомнят, че правилната хидратация може да намали част от вредните ефекти на алкохола, особено по време на празниците.

Алкохолът действа като диуретик и води до по-често уриниране, при което организмът губи не само вода, но и важни електролити. Това може да причини умора, световъртеж, суха кожа и силно главоболие, сочат данни, цитирани от Eating Well и Science Direct.

Липсата на вода влияе и на качеството на съня – алкохолът нарушава дълбоките фази на съня, а дехидратацията допълнително повишава сърдечната честота и затруднява възстановяването на организма. На следващия ден това често се усеща като отпадналост и липса на концентрация.

Дехидратацията може да доведе и до проблеми с храносмилането, включително подуване и запек, тъй като водата е ключова за нормалното функциониране на стомашно-чревния тракт.

Експертите подчертават, че пиенето на вода няма напълно да предотврати махмурлука, но може значително да облекчи симптомите. Сред основните препоръки са редуване на всяка алкохолна напитка с чаша вода, прием на електролити през деня, консумация на хидратиращи храни и пиене на вода преди лягане и след събуждане.