Временно бе ограничено движението през Прохода на Републиката в района на Мишеморков хан, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Причината бе катастрофирал тежкотоварен автомобил. Превозните средства изчакваха на място, а трафикът се регулира от „Пътна полиция“.

Вече е възстановено движението през Прохода на Републиката, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Това е поредна катастрофа в област Велико Търново през последните няколко дни. На 24 декември също беше ограничено движението по пътя Велико Търново - Гурково при разклона за село Радковци заради изтегляне на тежкотоварен автомобил.