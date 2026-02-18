Потресен съм от някои от имената в служебния кабинет. Това сподели пред медиите в Партийния дом лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Особено е смутен от избора на Андрей Янкулов за министър на правосъдието, тъй като бил част от АКФ, като по думите му организацията притискала службите по случая "Петрохан". По-голяма гавра щеше да е да е министър на вътрешните работи, коментира Костадинов. Той вижда похищение на правосъдната система.

Министърът на външните работи е потрес, продължи с критиките си Костадин Костадинов. Според него кабинетът е като музей на восъчните фигури, а външният министър Надежда Нейнски е мумия на прехода.

Лаишки и слаб кабинет, е мнението на лидера на "Възраждане" за състава на служебния МС. Това е капацитетът на ПП-ДБ, отсече Костадин Костадинов.

Според него това е бъдеща управленска формула, която сега се тествала.

Така ще се види капацитетът на бъдещото управление, което ще е между Румен Радев, ГЕРБ, ПП-ДБ, АПС, посочи още Костадинов, който вижда също заигравка с АПС и се опасява от зависимости от Турция.