Министерският съвет в оставка прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти – публична държавна собственост на Държавната агенция за бежанците, съобщиха от правителствената пресслужба.

Имотите се намират в Средец, област Бургас и в Симеоновград, област Хасково. С предоставянето им ще бъдат осигурени терени за изграждане на центрове от затворен тип за настаняване на лица, търсещи международна закрила.

Не повече от 20% от центровете за бежанци са запълнени, каза председателят на Държавната агенция за бежанците Иван Иванов в края на миналата година.