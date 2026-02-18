Бургаската рафинерия "Лукойл Нефтохим" работи на 86% от капацитета си, но плановете са през март-април да се доближи до 100% натоварване. Това обаче зависи от много фактори като пазара на горива, износа и лицензите за работа след въведените санкции от САЩ, Великобритания и ЕС.

Това обяви особеният търговски управител Румен Спецов пред депутатите от икономическата комисия, които приеха днес доклада за дейността му.

Спецов, който през ноември 2025 го. бе назначен от държавата за особен търговски управител на дружествата на "Лукойл" в България, определи бургаската рафинерия "Нефтохим" като техническо чудо и най-модерната рафинерия в целия свят.

Въпреки че съоръженията, са създадени да работят с руски петрол тип Уралс, благодарение на уменията на инженер-химиците да комбинират различни видове по състав и свойства нефт, производственият процес тече гладко и дава качествени крайни горива, каза Спецов. Това смесване на петрол с различна плътност и химичен състав обаче си има цена - много по-бързо се износва материалната и производствената база и се налагат по-често ремонти, допълни той.

Особеният търговски управител обяви, че неговата задача е да проверява всяка една транзакция, всеки доставчик и клиент на четирите компании от групата на "Лукойл" в България. Целта е стриктно спазване на наложените международни санкции и недопускане на парични потоци да попаднат в Русия. Проверките се правели достатъчно бързо, за да не се бавят финансовите потоци към контрегентите на българското дружество. Спецов уточни, че отговаря само за търговската част.

По време на заседанието на икономическа комисия стана ясно, че през 2025 г. приходите на "Лукойл Нефтохим" са намалели с 28%, а производственият й капацитет - с 30%.

"Заварих рафинерията на производствения минимум, в момента натоварването е 86%. Доставките на суров петрол са регулярни, финансовото състояние е стабилно. Няма риск да останем без горива", посочи Спецов.

От обсъжданията стана ясно, че 86% натоварване означава преработка на 480 хил. тона месечно петрол. Плановете на ръководството са през март-април капацитета да се качи до над 550 хил. тона.

По думите на Спецов единствено проблем се появява около датите на изтичане на лицензиите за работа на рафинерията, защото тогава доставчиците стават предпазливи. Припомняме, че САЩ и Великобритания на няколко пъти удължаваха разрешителните за работа на задграничните активи на "Лукойл", като последно лицензът бе удължен до 29 април.

"Всеки контрагент е предупреден за действието на лицензите, рафинерията не търпи неустойки заради това", посочи Спецов. Той уточни, че швейцарският акционер "Литаско" вече не се явява като търговски посредник в сделките на "Лукойл България" и "Лукойл Нефтохим". Рафинерията сама купува суровия петрол и продава продукцията си. От премахването на това посредничество спестихме 8 млн. долара, посочи Спецов.

По повод кредита на "Лукойл Нефтофим" към "Литаско" за 500 млн. евро, Спецов уточни, че то не се обслужва заради санкциите. Според него разрешаването на въпроса с кредита към "Литаско" ще бъде част от сделката при продажба на активите на "Лукойл".