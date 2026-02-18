На днешния брифинг на прокуратурата и МВР бяха показани записи от камерите от хижа „Петрохан“ в периода от 31 януари до 2 февруари. Запис отпреди Нова година дава ясна представа за йерархията в групата, почитанието и уважението към Калушев. На нови записи се вижда как Ивайло Калушев пристига, а Пламен, Дечо и Иве коленичат с поклони към него.

Камера „Кръстопът“ – запис от 31 януари, която показва пристигането н Ивайло Калушев в хижа „Петрохан“. На 1 февруари АТВ-тата, за които беше съобщено, се вижда, че минават по пътя. Налични са разходки на туристи, преминаване на джипове, преминаващи животни и т.н.

“Тази камера няма движение след 17:56 часа на 1 февруари - до 10:50 на 2 февруари, когато се появява свидетелят Деян Илиев“, обясниха на брифинга.

Камера „Горна верига“ – вижда се идването на свидетеля в 10:44 часа на 2 февруари. В 15:06 вече полицейските служители пристигат на мястото.

Камера „Паркинг“ – това е камерата с най-много записи. На 31 януари пристига кемперът на Ивайло Калушев. Вижда сe как Пламен, Дечо и Ивайло, които коленичат, изпълнявайки някакви поклони към него.

В 20:04 часа на 1 февруари започва пожарът от мазето на хижата. В 21:12 на кадрите се вижда вече как огънят се е разпространил и до втория етаж. Това са и последните моменти, в които се появяват Пламен, Дечо и Ивайло на камерите.

На следващия ден (2 февруари) първият запис на пристигането на свидетеля Деян. Следващият запис е от 15:22 часа на групата за тактически действия на ГДНП. Деян е останал около 7-8 минути, след което е уведомил полицията за случилото се. Според разследващите категорично никой друг в този период не е влизал в хижата.

Запис отпреди Нова година давал ясна представа за йерархията в групата, почитанието и уважението към Калушев.

Всички записи с дата и час и отговарят на времето на записването, посочиха на брифинга. Записано е и цялото ежедневие на обитателите на хижата. Установен е и последният момент, в който те се виждат на камерите. Чуват се гърмежи. Има поредица от такива. Не е открито никакво нарушение в електропастира около хижата, както и никакви други следи.