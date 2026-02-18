Турската държавна петролна компания TPAO и „Шел“ са подписали споразумение за партньорство за проучвания за залежи на нефт и природен газ в изключителната икономическа зона на България в Черно море, съобщи турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар, цитиран от Hürriyet Daily News. По силата на споразумението TPAO ще се присъедини към дейностите на „Шел“ в Блок 1-26 „Хан Тервел“.

Документът между двете компании е бил подписан в Истанбул от главният управител на TPAO Джем Ердем и старшия вицепрезидент на „Шел“ Юджийн Окпере в присъствието на Байрактар, предаде БТА. Турският министър обясни, че партньорството ще даде на Турция петгодишен лиценз за проучвания в българската изключителна икономическа зона. Той каза, че блокът „Хан Тервел“ се простира на 3800 квадратни километра и е в близост с турското газово находище „Сакария“, най-голямото турско газово откритие в Черно море.

Партньорството предвижда договарящите се страни първо да извършат сеизмични проучвания, а в зависимост от резултатите може да преминат към следващия етап, включително извършването на проучвателен сондаж следващата година, каза Байрактар.

През последните седмици TPAO подписа различни споразумения със световни петролни компании като „Ексън Мобил“, „Шеврон“ и „Бритиш Петролеум“, припомни турският министър.