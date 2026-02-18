Посоченият за служебен премиер Андрей Гюров представи състава на своето служебно правителство на президента Илияна Йотова. Тя ще издаде указ и ще насрочи предсрочните парламентарни избори на 19 април.

На 12 февруари държавният глава определи подуправителя на Българската народна банка за служебен премиер и му възложи да предложи състав на МС.

В предложеният кабинет днес намират място бивши политици - като Надежда Нейнски, която оглавява българската дипломация, както и Корман Исмаилов, който оглавява транспортното ведомство. Гюров залага на фигури от неправителствения сектор. Изборът на Андрей Янкулов и Стоил Цицелков - като хора, които да отговарят за правосъдието и провеждането на изборите е, че те са доста популярни фигури сред градската десница. Единствен в досегашният кабинет запазва поста си на министър на отбраната Атанас Запрянов.

Андрей Янкулов е предложението за служебен министър на правосъдието в кабинета на Андрей Гюров. В момента той е адвокат по наказателно право и старши правен експерт в неправителствената организация „Антикорупционен фонд“ (АКФ).

Янкулов е с 20-годишен юридически стаж, който в голяма степен преминава в прокуратурата. През 2007 г. той постъпва в Софийската районна прокуратура (СРП), където работи в отдел „Общоопасни и други престъпления“.

През август 2014 г. Янкулов е назначен за заместник-министър на вътрешните работи в служебното правителство на Георги Близнашки. Същата година ГЕРБ печели изборите и Янкулов се включва във втория кабинет на Бойко Борисов, като става заместник на тогавашния правосъден министър Христо Иванов.

След връщането си в СРП работи в отдел „Изпълнение на наказанията“ до септември 2017 г., когато след конкурс е повишен в Софийската градска прокуратура (СГП). В СГП работи в отдел „Международен и изпълнение на наказанията“ до края на 2019 г., когато подава оставка като прокурор заради несъгласие със случващото се в системата.

От началото на 2020 г. Янкулов е адвокат в Софийската адвокатска колегия и се присъединява към екипа на неправителствената организация „Антикорупционен фонд".

Мария Недина, вицепремиер по европейсĸите средства, е български експерт и политик. Преди назначаването си за служебен вицепремиер тя е била началник на политическия кабинет в Министерството на околната среда и водите (от юни 2023 г.). Служила е и като съветник в няколко министерства: на иновациите и растежа, на енергетиката и в Министерския съвет по въпросите на европейските фондове (2021 г.).

Недина има международен опит като специалист по данни (Data Scientist) и изкуствен интелект. Работила е над 3 години в централата на Twitter в Дъблин, където е заемала позицията ръководител "Data Science & AI" за отдела за финанси и инвестиции.

Вицепремиер за честни избори – Стоил Цицелĸов

Стоил Цицелков е български изборен експерт, анализатор и обществен наблюдател на изборни процеси, активен в граждански организации и участие в изборни наблюдения и обсъждания на изборни реформи. Той е член на Обществения съвет към Централната избирателна комисия (ЦИК) и на инициативата „Обединение за честни избори“ (ОЧИ) — гражданско сдружение, което се занимава с мониторинг и анализ на изборния процес в България. Той е изборен анализатор и експерт и член на „Обединение за честни избори (ОЧИ)“ — в тази гражданска инициатива работи за повишаване на изборната честност и за наблюдение на рискови секции и изборни практики.

Емил Дечев е предложен за служебен министър на вътрешните работи в кабинета „Гюров“.

Дечев е роден на 5 май 1970 г. в Плевен. Завършва „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1996 г. и година по-късно започва работа като следовател в Столичната следствена служба.

През 2017 г. Емил Дечев е кандидат за член на Висшия съдебен съвет. През 2022 г., по време на управлението на кабинета на Кирил Петков, Дечев става третият заместник-министър на правосъдието в екипа на Надежда Йорданова. Същата година, когато министър на правосъдието в служебния кабинет е Крум Зарков, Емил Дечев запазва поста си и отговаря за функционирането на дирекция "Българско гражданство".

Макроикономистът със сериозен международен опит Георги Клисурски поема финансите на страната. Преди да се включи активно в управлението на българските финанси, той работи в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в Лондон. Там той отговаря за икономическия анализ и прогнози, което му дава мащабен поглед върху глобалните финансови процеси.

Постът на министър на отбраната в служебното правителство запазва генерал Атанас Запрянов, който бе министър на отбраната в кабинета „Желязков“, издигнат от ГЕРБ. Атанас Запрянов е генерал-лейтенант от запаса. Назначен е за министър на отбраната в служебното правителство на 9 април 2024 г, сочи информация от сайта на Министерството на отбраната. Заемал е длъжността “заместник-министър” три пъти - от юли 2016 г. до януари 2017 г., от май 2017 г. до април 2021 г. и от юни 2023 г. до 8 април 2024 г. В миналото заема различни командни и щабни длъжности в Свързочни войски на Българската армия. Бил е началник на Военна академия „Г. С. Раковски”, заместник-началник на Генералния щаб на Българската армия по ресурсите и Представител на Началника на ГЩ на БА във военните комитети на НАТО и ЕС.

Надежда Нейнски е предложена за служебен министър на външните работи в кабинета „Гюров“.

Тя е родена на 9 август 1962 г. в София, според информация на сайта на парламента. Надежда Нейнски е завършила Френската езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ в София, както и специалност „Българска филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Политическата си кариера Надежда Нейнски започва като член на Радикалдемократическата партия. През 1991 г. е назначена за директор на пресцентъра на коалицията Съюз на демократичните сили (СДС). От 1 декември 1991 г. до 30 декември 1992 г. е говорител в правителството на Филип Димитров и ръководител на пресцентъра на Министерския съвет (МС). От 1995 г. е избрана за заместник-председател на СДС, а на 10 март 2002 г. – за председател на вече единната партия СДС.

От 21 май 1997 до 5 юли 2001 г. заема поста министър на външните работи в правителството на Иван Костов.

От февруари 1999 до 31 март 2006 г. Надежда Нейнски е заместник-председател на Европейската народна партия, част от Европейския парламент. Тя е първият източноевропейски политик, заемащ този пост.

Надежда Нейнски е депутат в 37-ото и 38-ото Народно събрание (1995 – 21 май 1997), в 39-ото и 40-ото Народно събрание (5 юли 2001 – 23 юли 2008), а в периода от 23 юли 2008 до 25 юни 2009 г. е заместник-председател на Народното събрание.

На местните избори през 2003 г. Надежда Нейнски е кандидат от СДС за кмет на София.

От 14 юли 2009 до 1 юли 2014 г. тя е депутат в Европейския парламент. Напуска СДС през 2012 г. От 20 юли 2015 до 4 януари 2021 г. Надежда Нейнски е посланик на България в Турция.

След почти четвърт век във външно министерство се завръща и Надежда Нейнски, която под фамилията Михайлова ръководеше българската дипломация в периода 1997-2001 г.

Хасан Адемов е предложен за служебен министър на труда и социалната политика в кабинета "Гюров".

Хасан Ахмед Адемов е роден на 24 януари 1953 г. в Исперих, лекар по образование, пише в сайта на парламента. Адемов е избран за народен представител от листата на „Алианс за права и свободи – АПС“.

Той има дългогодишен парламентарен опит – народен представител е в 38-ото, 39-ото, 40-ото, 41-вото, 42-рото, 43-тото, 44-тото, 45-ото, 46-ото и 47-ото Народно събрание. От май 2025 г. до момента е член на групи за приятелство между България и Австрия, Азербайджан, Алжир, Китай, САЩ, Турция, Франция, Швейцария и Япония.

През първите шест месеца на 2025 г. Адемов е председател на парламентарната комисия по демографската политика, децата и семейството. Сега е член на комисията по труда и социалната политика, комисията по здравеопазване и комисията по бюджет и финанси.

Хасан Адемов е бил зам.-председател на парламентарната комисия по труда и социалната политика в периода от 2010 г. до 2013 г., както и член на комисията по здравеопазване.

Найден Тодоров също ще бъде отново министър на културата.

Найден Владиславов Тодоров е български диригент и културен мениджър с дългогодишна кариера на българската и международната сцена. През 2001 г. дебютира със Софийска филхармония, а от сезон 2004/2005 г. става неин главен гост-диригент. От 2005 до 2017 г. е директор на Държавна опера – Русе, а от началото на 2017 г. поема ръководството на Софийската филхармония.

През 2023 г. Тодоров е назначен за служебен министър на културата във второто правителство на Гълъб Донев, а през 2024 г. заема същия пост в правителството на Димитър Главчев.

Известният учен египтолог проф. Сергей Игнатов също бе министър на образованието в първото правителство на Бойко Борисов.

Сергей Симеонов Игнатов е български историк-египтолог и политик, смятан за основател на египтологията в България.

От 19 ноември 2009 г. до 6 февруари 2013 г. той е министър на образованието, младежта и науката в правителството на Бойко Борисов. През август 2009 г. Игнатов е назначен за заместник-министър на образованието, младежта и науката. На 19 ноември 2009 г., след избирането на Йорданка Фандъкова за кмет на Столичната община и освобождаването ѝ от поста министър на образованието, младежта и науката, за министър е избран Сергей Игнатов.

На 28 януари 2013 г. премиерът Бойко Борисов му поисква оставката във връзка с извършената от Главния инспекторат на Министерския съвет проверка във Фонд „Научни изследвания“ и свързаните с нея констатации и препоръки за подобряване на работата на фонда. Игнатов депозира молбата си за напускане на поста и тя е приета веднага.

Проф. Игнатов е първият българин, избран за ректор на европейски университет – Европейския университет за хуманитарни науки във Вилнюс, считано от 1 март 2018 г. Понастоящем е ректор на EHU, професор по египтология в Нов български университет и ръководител на Българския институт по египтология. Специалист е по ориенталистика (странознание на Азия и Африка) и води курса „Идеята за държавност“ в департамент „Национална и международна сигурност“ на НБУ.

Димитър Илиев ще бъде новият служебен спортен министър. Той беше анонсиран от временния премиер Андрей Гюров, който предложи кабинета си пред президента Илияна Йотова.

50-годишният софиянец вече има опит в политиката, след като беше начело на спортното министерство в редовното правителство на акад. Николай Денков.

Илиев бе част от екипа на лидера на Продължаваме промяната Кирил Петков по времето на неговия кабинет. Той влезе в екипа на бившия премиер и стана заместник-председател на Държавната агенция Безопасност на пътищата към Министерски съвет.

Димитър Илиев има магистърска степен по автомобилен и мотоциклетен спорт в НСА „Васил Левски“ – София, придобива научна степен доктор и научна степен доцент в същата област. Дълги години той работи като преподавател в спортната академия.

Той е председател и основател на Асоциацията на действащите автомобилни състезатели. Многократно е бил Рали шампион на България. Има няколко престижни класирания на европейски и световни шампионати по рали.

Близо две десетилетия години работи в сферата на безопасността на движението. Основател на Академия за безопасно шофиране, в която всяка година курсисти преминават теоретично и практично обучение за повишаване на тяхната квалификация и умения. Заемал е редица обществени позиции и инициативи за повишаване на информираността на хората по проблемите на пътната безопасност и превенция на инцидентите на пътя.

Професионалният път на доц. д-р Михаил Околийски, предложен за служебен министър на здравеопазването, обхваща академичната дейност, работата в международни здравни структури и участие в изпълнителната власт.

Роден е на 21 юли 1972 г. в София. През 1995 г. завършва специалност "Социална терапия" в Хумболтовия университет в Берлин, а впоследствие защитава докторска степен по психотерапия в същото висше училище.

Околийски е член на Изпълнителния комитет на Европейската мрежа за оценка на услугите за психично здраве (ENMESH). Още: Облекчават достъпа до ЯМР, отпада специалното разрешение от НЗОК

В периода 1998 - 2014 г. работи като експерт в направление "Психично здраве" към Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА).

От 2014 г. до юни 2023 г. е представител на Световната здравна организация в България.

През 2023 г. е назначен за заместник-министър на здравеопазването в кабинета "Денков-Габриел", когато начело на ведомството е Христо Хинков. В същия период оглавява Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Ангелина Бонева ще е служебният министър на МРРБ. Преди това тя е билао и.д.главен директор „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ в министерството. В хода на професионалната й кариера е била също директор „Проектна информация и финансиране“ във Фонд мениджър на финансовите инструменти в България, както и регионален мениджър в Клъстер за аеро-космически технологии, изследвания и приложения (CASTRA). Бонева е магистър по европейски науки от Университета в Грац, Австрия. Завършила е също Централния европейски университет в Будапеща, Унгария и Оксфордския университет, Великобритания.

Министър на земеделието и храните – Иван Христанов

Иван Христанов е предложен за служебен министър на земеделието и храните в кабинета „Гюров“.

Той е роден на 24 декември 1973 г. в София, България, сочи информация на сайта на политическа партия „Единение“. През 2025 г. Иван Христанов е сред създателите на формацията.

Христанов получава диплома като магистър по икономика от Университета за национално и световно стопанство със специализация в „Аграрна икономика“ и втора специалност „Счетоводство и контрол“.

През 1998 г. започва работа в представителството на международната счетоводна компания TMF в София, след което се присъединява към финансовия отдел на консервния комбинат „Сторко“ в Плевен.

През 2001 г. основава високотехнологичната компания JetFinance International за потребителско финансиране, която за шест години достига над 2850 служители и получава най-висок рейтинг от световните рейтингови агенции. През 2006 г. компанията издава евро-облигации на Лондонската фондова борса, а през 2007 г. е продадена на BNP Paribas Personal Finance. След продажбата на компанията, Христанов става партньор в два инвестиционни фонда – Empower Capital и Silver Line.

Избран е за народен представител в 47-ото Народно събрание от политическа партия „Продължаваме Промяната“. Назначен е за заместник-министър на земеделието в кабинета на Кирил Петков. Избран е за депутат и в 48-ото Народно събрание. Напуска партия „Продължаваме Промяната“ през февруари 2023 г.

Корман Исмаилов е предложен за служебен министър на транспорта и съобщенията в проектокабинет с мандат на Андрей Гюров. Политик с дългогодишен парламентарен опит и преминал през различни етапи на българския политически живот, Исмаилов е познат както с участието си в ДПС, така и с последвалото си дистанциране от партията и включването му в реформаторския формат вдясно.

Корман Исмаилов е роден на 13 септември 1972 г. в София. По образование е икономист – завършва висше образование в Турция през 1997 г. Владее английски, руски и турски език.

Професионалният му път започва в сферата на медиите и комуникациите. След дипломирането си работи като заместник-редактор във вестник „Права и свободи“ – издание, свързано с Централния съвет на ДПС. Именно този период поставя основите на по-активното му участие в политическия живот.

Парламентарна дейност и разрив с ДПС

Исмаилов влиза в активната политика като част от ДПС и става народен представител в 41-вото Народно събрание. През 2011 г. обаче настъпва разрив с партията, след като публично застава на позиция, различна от официалната линия на ръководството. Впоследствие е изключен от ДПС – ход, който бележи нов етап в политическата му кариера.

След отделянето си от движението той остава в публичното пространство като един от критиците на вътрешнопартийните модели и влияния в ДПС. Участва в създаването и развитието на алтернативни политически проекти.

В 43-тото Народно събрание Исмаилов отново е народен представител, този път като част от Парламентарната група на Реформаторския блок. В рамките на мандата заема и позицията на заместник-председател на парламентарната група.

В този период се позиционира като част от реформаторското дясно пространство, с акцент върху институционални промени и ограничаване на задкулисните зависимости в политиката.

Юлиян Попов е предложението за министър министър на околната среда. Той е сред най-влиятелните гласове в Европа по темите на енергийния преход и климатичните политики. Той е дългогодишен съветник на Европейската климатична фондация (European Climate Foundation) и председател на Института за ефективност на сградите в Европа (BPIE).

Това е третият път, в който Попов заема горещия стол в МОСВ:

През 2013 г. бе служебен министър в кабинета на Марин Райков.

През 2023 – 2024 г. заемаше поста в редовното правителство на акад. Николай Денков.

Днес (2026 г.) той отново поема управлението в ключов за България момент.

Д-р Ирена Младенова – кандидат за служебен министър на иновациите и растежа

Тя е експерт по икономическа политика и университетски преподавател с дългогодишен опит в управлението на европейски програми и провеждането на икономически реформи. Тя е главен асистент в катедра „Стопанско управление“ към Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, където изследователската ѝ работа е насочена към стратегическото управление и организационната промяна.

Притежава докторска степен по икономика и управление с дисертация, посветена на организационния капацитет за промяна, както и магистърска степен по „Стратегическо управление“ от същия университет. Професионалната ѝ квалификация включва и допълнителна специализация в сферата на банковото дело и финансите.

В публичния сектор д-р Младенова има съществен управленски опит. Тя е заемала поста заместник-министър на икономиката в три служебни правителства – през 2013 г., 2014 г. и 2021 г., като в ресора ѝ са попадали европейските програми, инвестиционната политика, иновациите и предприемачеството. Ръководила е и Управляващия орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност“, с фокус върху ускоряване на разплащанията към бизнеса и повишаване ефективността на инструментите за подкрепа.

Работила е като икономически съветник в Министерство на икономиката и в администрацията на президента Росен Плевнелиев, където е участвала в разработването и координацията на икономически политики.

Професионалната ѝ биография включва над 20 години опит в консултантския сектор и бизнеса. Била е част от международни компании като PwC (PricewaterhouseCoopers) и Kearney, където е ръководила проекти, свързани със стратегическо преструктуриране, организационна трансформация и оптимизация на дейности. Заемала е и ръководни позиции, включително директор „Корпоративно развитие“, в регионални компании от енергийния сектор.

Трайчо Трайков е предложен за служебен министър на енергетиката в кабинета „Гюров“.

Трайчо Трайков е кмет на район „Средец”. Преди избирането му за кмет, той е общински съветник в Столичен общински съвет, финансов и стратегически консултант и предприемач, по информация в сайта на район „Средец". От 2009 г. до 2012 г. е министър на икономиката, енергетиката и туризма, а преди това – член на ръководния екип на енергийната компания ЕВН в България.

В предишните години от кариерата си работи по проекти за сливане и придобиване, интеграция на компании след сливания и придобивания, пазарно развитие, дялови инвестиции, рисков капитал и др. в различни страни от Централна и Източна Европа, в компаниите Central Europe Trust и Roland Berger.

Завършил е Международни икономически отношения в УНСС, а преди това Английската езикова гимназия в София. Има международни специализации по финансов анализ, контролинг, публично-частни партньорства, управление на проекти и др.

Бившият зам.-министър на икономиката и индустрията в кабинета "Денков - Габриел" Ирина Щонова ще е служебен министър на икономиката.

Преди да бъде посочена за заместник в икономическото министерство в редовния кабинет на ГЕРБ и "Продължаваме промяната - Демократична България", заема същата позиция и във втория служебен кабинет на Гълъб Донев.

Тя притежава бакалавърска степен по икономика от Университета „Сейнт Олаф“, Нордфийлд, САЩ, магистър е по бизнес администрация от „Станфорд“ и доктор по икономика от СУ „Св. Климент Охридски“.

От 2015 г. до 2021 г. е вицепрезидент „Маркетинг и стратегии“ на американския телеком AT&T, където отговаря за разрастване на каналите за продажба, въвеждане и ценообразуване на нови продукти, финансово планиране и капиталови разходи.

Две години преди това заема позицията директор „Обслужване на клиенти“ на американската спътникова телевизия DirecTV (Лос Анджелис). Има дългогодишен опит в управлението на стратегии и бизнес процеси на големи компании.

Била е мениджър в екипа на консултантската фирма „Макинзи“ в България. Притежава опит в областта на финансовия надзор и бизнес развитието.

Д-р Георги Шарков е предложението за служебен министър на електронното управление в кабинета на Андрей Гюров, представен пред президента Илияна Йотова на 18 февруари 2026 г. Той е известен по света учен - доктор по математика в областта на изкуствения интелект от Института по математика на БАН и дългогодишен ръководител на лабораторията по киберсигурност в „София Тех Парк“. Шарков е основният архитект на Националната стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2020“.

Съветник е в НАТО и ЕС - в международни групи по киберсигурност и киберотбрана.

Също така е директор на Европейския софтуерен институт – Център Източна Европа, където е обучил хиляди софтуерни инженери и мениджър

Ирена Георгиева е кандидат за служебен министър на туризма. Тя е дългогодишен експерт и управленец в сектора на туризма, предложена за служебен министър в кабинета на Андрей Гюров. Тя е познато лице в министерството, тъй като е заемала поста на заместник-министър в множество редовни и служебни кабинети от 2015 г. насам.

Ирена Георгиева е завършила „Социология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Носител е на златен медал за отличен успех и активна обществена дейност от университета. Притежава редица професионални сертификати в областта на туристическия мениджмънт.

Професионалният път на Ирена Георгиева е почти изцяло свързан с частния и публичния сектор в туризма, като тя има над 25-годишен управленски опит.Преди да влезе в държавната администрация, тя е била ръководител на туристически агенции.

От 2006 г. е член на Управителния съвет на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА). В периода 2009 – 2013 г. е била Председател на УС на АБТТА.

Назначена е за заместник-министър на туризма за първи път през февруари 2015 г. Заемала е тази длъжност в периода 2015 – 2021 г. и отново е връщана на поста в следващи служебни и редовни правителства (включително през 2021, 2023 и 2024 г.).

Ирена Георгиева е признат експерт и на международно ниво. Била е член на Борда на директорите на ECTAA (Европейската асоциация на туристическите агенти и туроператори). Заемала е позициите директор и заместник-директор в ECTAA, а от 2010 до 2012 г. е неин Президент.

В периода 2021 – 2023 г. е представител на България в Борда на директорите на Европейската туристическа комисия