Какво означава "спайкване"? Това е влагане на различни наркотични вещества в напитки, хранителни продукти, вейпове, без да знаеш, че се влага такова вещество.

През последните месеци се наблюдава засилена употреба на психоактивното вещество GBL, известен още като гамма-бутиролактон, обясни пред БНТ началникът на отдел "Борба с наркотрафика" в Агенция "Митници" Стефан Бакалов.

По думите му веществото се използва главно по метода на "спайкване".

"GBL или гамма-ботирол-актол е психоактивно вещество, което е познато на пазара повече от 30 години. Това което на нас ни направи впечатление е, че през последните месеци има засилена употреба. Това вещество е излязло от употреба анастетик, който в ниски дози води до отпускане релаксация и повишено настроение. В умерени дози води до заспиване и се използва много често като психоактивно вещество с цел приспиване на жертвите възползване на безпомощността на жертвата", обясни той.

Той уточни, че най-често GBL се използва на партита и в заведения, като се добавя в напитки без знанието на пиещия.

Препоръката на Бакалов е да се наблюдават приятелите, да се следи дали някой преминаващ покрай месата не минава и капва нещо, да не оставяте напитките без надзор, да използвате капачета и салфетки. По думите му рискът е най-голям в заведения и на партита.