Летищата във Варна и Бургас отчитат общо 3 714 814 пътници през 2025 г., което е увеличение с 10,4 на сто на годишна база, като трафикът на летище Варна достига 1 865 147 пътници, а на летище Бургас – 1 849 667 пътници. Това сочат данни от публикувания днес годишен финансов отчет на германския летищен оператор „Фрапорт“ (Fraport).

Във Варна пътникопотокът се е увеличил с 19,8 на сто на годишна база, което се дължи на завръщането на два базирани там самолета на „Уиз Еър“ (Wizz Air), както и на използването на по-големи самолети от типа „A321нео“ (A321neo). В Бургас трафикът е получил тласък основно от положителното развитие на германския пазар. Въпреки затварянето на пистата за излитане и кацане с цел реконструкция потокът в Бургас е с 2,3 на сто по-висок в сравнение с 2024 г.

През четвъртото тримесечие на миналата година се наблюдават разнопосочни тенденции – на летище Бургас пътниците са намалели с 30,4 на сто до 39 268, докато на летище Варна е отчетен ръст от 40,8 на сто до 350 803 пътници. Обяснението за това е, че в началото на ноември концесионерът „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД (Fraport Twin Star), в който германският концерн държи мажоритарен дял от 60 на сто, започна пълна рехабилитация на пистата на Летище Бургас. Инвестицията е на стойност над 50 милиона евро и е част от дългосрочната стратегия на дружеството за устойчиво развитие и съответствие с международните стандарти за безопасност и сигурност. По данни от годишния отчет ремонтът е в заключителен етап.

През годината на летище Варна е разширена терминалната площ и е увеличен капацитетът за обслужване на пътници. На летищата във Варна и Бургас са изградени и фотоволтаични инсталации, а подобна инвестиция е реализирана и на летището в Солун, част от портфолиото на групата.

На двете български летища са въведени диференцирани такси за излитане и кацане според нивата на шум, както и стимули за използване на самолети от ново поколение с по-ниски емисии. Ограничено е и строителството на високи сгради в зоните около летищата.

Като цяло летищният оператор „Фрапорт“ отчита увеличение на оперативната си печалба (EBITDA) през 2025 г. Показателят е нараснал с 10 на сто до 1,44 милиарда евро. Нетната печалба обаче е намаляла с 6,7 на сто до 468 милиона евро заради по-високи амортизационни разходи и лихви.

Броят на пътниците на основното летище във Франкфурт достига около 63 милиона, което остава под нивото отпреди пандемията. В същото време общият пътнически трафик на всички летища в портфолиото на „Фрапорт“ възлиза на 184 милиона пътници и за първи път надхвърля нивото отпреди кризата с коронавируса.

Компанията очаква през 2026 г. броят на пътниците да нарасне до между 188 и 195 милиона. Във Франкфурт, където предстои откриването на новия Терминал 3, е прогнозиран трафик между 65 и 66 милиона пътници.

„Фрапорт“ планира да постигне оперативна печалба до 1,5 милиарда евро през 2026 г., но очаква нетната печалба да се понижи до 300-400 милиона евро заради нарастващите разходи за амортизация и лихви. Компанията има задължения в размер на около 8 милиарда евро, свързани основно с мащабни инвестиции.

В същото време геополитическата обстановка в Близкия изток остава фактор на несигурност за сектора. Военната ескалация между Израел, САЩ и Иран може да доведе до ограничения във въздушното пространство, по-високи цени на петрола и съответно по-скъпи самолетни билети, което да окаже влияние върху пътническия трафик.

През 2025 г. летищата с туристическа насоченост в България, Гърция и Турция са обслужили общо около 80 милиона пътници. В зависимост от развитието на конфликта е възможно да се наблюдават както негативни ефекти, така и пренасочване на пътнически потоци.

На този етап обаче ръководството на „Фрапорт“ не променя прогнозата си за развитието на бизнеса през 2026 г.

БТА