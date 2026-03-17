Своята голяма благодарност към грижите на хирурга д-р Николай Киселков от Комплексен онкологичен център в Бургас изказа с топъл жест пациентката Пенка Кандарова. Д-р Киселков е един от най-уважаваните, обичани и всеотдайни специалисти в здравното заведение. Най-искрената признателност към лекар понякога е толкова силна, че не може да се изрази с думи, а с жестове, направени от сърце… Милият подарък от Пенка Кандарова е домашно приготвена торта с надпис „Благодаря Ви, д-р Киселков“ и носи топлина, признателност и дълбоко човешко послание.

„Благодаря Ви за грижата, вниманието и за това, че ми дадохте надежда и сили.“, е посланието на жената към лекаря.

„Това са думите, които дават смисъл на всичко, което правим. И днес ние, от своя страна, искаме да кажем: Благодарим на Вас — нашите пациенти — за доверието! Вашата вяра в нас е нашата най-голяма отговорност и най-ценна награда. Гордеем се, че имаме лекари като д-р Киселков — не само отлични професионалисти, но и хора с големи сърца. Защото понякога най-голямото „благодаря“ не се казва — то се усеща“, заявиха от КОЦ-Бугас.