Christmas Spirit Market Ви очаква с празнично настроение, музика и уют в двора на Културен дом НХК до 23 декември .

Посетителите ще открият богато енки и сладкиши. Сред щандовете ще има още бижута, ароматни свещи и сапуни, рисувани чаши, детски играчки, мед и пчелни продукти, плетени аксесоари, подаръчни кутии и традиционни късмети за празничната трапеза.

Има и специален щанд с кауза, средствата, които ще се съберат са за бездомни животни и за хора с психични проблеми.

Christmas Spirit Market е мястото, където бургазлии и гости на града могат да усетят топлината, уюта и магията на Коледа – в самото сърце на Бургас.