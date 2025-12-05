В петък на много места в западната половина от страната ще вали дъжд. Значителни по количество ще са валежите в югозападните райони. Ще духа умерен, в източните райони и временно силен източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, за София - около 6°, максималните - между 8° и 13°, за София - около 9°.

В четири области е обявен жълт код за значителни валежи. Предупреждението за потенциално опасно време е в сила за областите Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Смолян.

По Черноморието ще духа силен вятър, предупреждават синоптиците. По Черноморието ще бъде облачно. Ще духа умерен и временно силен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 4 бала.

В планините ще е облачно. Високите части ще бъдат обхванати от облаци. Главно в Рило-Родопската област и западните дялове на Стара планина ще има валежи от дъжд, в местата над 1600 метра надморска височина – от сняг. Значителни по количество ще са валежите в Рило-Родопската област. Ще духа силен, по високите части и бурен югоизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.