19 тежки катастрофи са станали на територията на страната през последните 24 часа, съобщиха от МВР.

При тях са загинали трима души, а 21 са ранени.

В столицата са станали 19 леки и пет тежки пътни произшествия. Ранени са петима.

424 са регистрираните катастрофи от началото на месеца. Жертвите при тях са 38, а ранените – 540.

От началото на годината са регистрирани 6058 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 411 души, а пострадалите са 7553.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г се отчитат с 16 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.