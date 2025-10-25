Омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до председателя на парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси Анна Александрова, в което подкрепя законопроекта за изменение на Наказателния кодекс, предвиждащ повишаване на възрастовата граница за наказателноправна защита на децата от 14 на 16 години при престъпления, свързани с половата им неприкосновеност.

В становището си омбудсманът посочва, че предложените промени ще осигурят по-добра защита на децата от насилие и сексуална злоупотреба и са в съответствие с международните стандарти и препоръките на Комитета по правата на детето към ООН.

"С тези изменения ще се създаде по-сигурна и защитена среда за децата и ще се укрепи уважението към тяхната личност и достойнство", отбелязва Велислава Делчева, цитирана от пресцентъра на институцията.

Тя подчертава, че сексуалните посегателства срещу деца са едни от най-тежките престъпления и често водят до сериозни последици за психичното и емоционалното здраве на жертвите – като страхови състояния, депресия и посттравматичен стрес.

Според омбудсмана децата между 14 и 16 години са в особено чувствителна възраст, в която все още нямат достатъчна зрялост и опит, за да осъзнават информираното съгласие за сексуални действия. Повишаването на възрастовата граница ще бъде важна стъпка за по-ефективна превенция и защита на децата от злоупотреба.

"Тази промяна е важна и необходима, защото показва, че обществото разпознава по-ясно уязвимостта на децата и се ангажира с тяхната защита", се казва още в становището на омбудсмана Велислава Делчева.