Протестно шествие „Заедно за правосъдие“ се състоя снощи в Букурещ. Въпреки температурите, близки до нулата, хиляди хора се включиха в демонстрацията, която започна от университета в центъра на румънската столица, а по-късно се прехвърли на площад „Виктория“ пред сградата на правителството.

Полицейското присъствие беше засилено, а медийният интерес - огромен, видя на място БТА. В шествието участваха хора на всякаква възраст. Имаше и деца, които бяха уловени от фотографите и операторите, докато играеха под две огромни знамена - на Румъния и Европейския съюз.

Някои от протестиращите запалиха свещи, други – фенерчетата на мобилните си телефони, трети държаха плакати с послания като „Правосъдие в плен, искаме го свободно“, „Когато Савоня спасява корупцията, ние спасяваме съдебната система“, „Савоня не представлява съдебната система в Румъния, тя я задушава“, „Аз съм Ралука“, „Стига сте разхождали досиетата, те не са кучета“.

В множеството се виждаше фигура от картон в реален ръст на Лия Савоня – председател на Върховния касационен съд, както и дървен кръст с надпис „Правосъдието на Румъния“, а под него друг надпис „Мошеници, върнете парите обратно“.

„Вън, вън, с мафията в страната“, „Лия, Лия, затвор те чака“, „Справедливост, а не корупция“, скандираше множеството. Подобни протестни акции се проведоха и в Тимишоара, Клуж, Яш, Орадя, Брашов, Констанца и Милано.

Това е петата поредна вечер, в която хората в Букурещ излизат на улицата,

за да подкрепят независимостта на съдебната система. Недоволните настояват за оставките на председателя на Върховния касационен съд Лия Савоня, на ръководството на Националната дирекция за борба с корупцията (DNA), на министъра на вътрешните работи Каталин Предою и на министъра на правосъдието Раду Маринеску. Те искат и законодателни изменения за премахване на вратички, които позволяват отлагането на съдебните процеси до изтичане на давностния срок.

„Време е да кажем, че ситуацията е станала нетърпима и че е дошло времето политиците, които твърдят, че искат върховенство на закона, но и честните хора в правосъдието, да оправят нещата. Това, което се случва, засяга всички нас, точно както корупцията засяга живота ни всеки ден“, заявиха организаторите.

Те са категорични, че ще продължат да протестират, докато исканията им не получат ясен отговор от властите.

Вълната от недоволство се надигна в сряда (10 декември), след разследване на новинарския сайт „Рекордер“, в което няколко бивши и настоящи магистрати говорят за натиск върху съдебната система, довел до отлагане на големи дела за корупция. Градусът на напрежението ескалира ден по-късно, след пресконференция на Апелативния съд в Букурещ, на която съдия Ралука Морошану от Наказателното отделение застана пред телевизионните камери и сподели, че всичко, което нейният колега Лауренциу Бешу твърди пред „Рекордер“ за нередностите в съдебната система, е истина.

Междувременно над 150 000 души подписаха онлайн петицията, инициирана от общността „Деклик“ за промяна на законите за правосъдието.