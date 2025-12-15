В третата седмица на декември, когато Коледа наближава, пространствата на „БулевАрт – мрежа на сетивата“ се изпълват с още повече топлина, светлина и празнична магия.

Тук има по нещо за всеки. Музика, забавление, изкуство и творчески емоции превръщат декемврийските вечери в истинско преживяване. Усетете празничния дух и се пригответе за незабравими моменти. Ето какво ви очаква:

15 декември / понеделник/

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., “Теодосий Спасов и приятели“

Маестро Теодосий Спасов, известен със своите смели, оригинални идеи и умението да обединява световни музиканти от различни жанрове, ще представи за първи път в Бургас своя нов поп проект. С неподражаем стил и характерен звук, той събира на една сцена впечатляващ звезден състав.

До него ще застанат ярката и харизматична певица Надя Тончева, творецът със собствен музикален почерк Дони, талантливият тромпетист и вокалист с отличителен тембър Мартин Ташев, както и изключителните инструменталисти Мирослав Турийски (клавири), Александър Леков (бас) и Начо Господинов (ударни инструменти).

В този специален концерт публиката ще чуе любими композиции в нов прочит, модерни аранжименти и напълно нови произведения. Звездният екип ще преплете поп, джаз и фюжън в един въздействащ музикален разказ, който обещава да се превърне в едно от най-запомнящите се събития на фестивала.

За информация: +359 876 475 990.

16 декември /вторник/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW EscoBAR

Ако търсиш по-различно преживяване в този декемврийски период, изпълнен с коледно настроение – нещо динамично, забавно и с щипка предизвикателство – то вторник вечер те очаква в EscoBAR. Тук любопитството се превръща в празнично развлечение, а мислите проблясват като коледни светлинки. Забравете за еднообразието – предстоят нестандартни въпроси и весели главоблъсканици, които ще те накарат да се усмихнеш, дори когато не си сигурен дали знаеш отговора.

Очаква ви не просто куиз, а малък празник на ума и доброто настроение. Вторник вечер в EscoBAR е мястото, където знанието и смехът се сливат.

За участие и резервации: +359 879 118 020.

Cardamon, ул. „Алеко Богориди“ № 27, от 18:30 ч., Коледна работилница

В аромата на бор, канела и топла светлина ще творите коледни чудеса в Коледната работилница. Там естествените материали оживяват в ръчно изработени елхи, венци, гирлянди и орнаменти, които ще красят домовете ви дълго време.

Създайте уникални подаръци за празника, с които да зарадвате любимите си хора и да дарите част от себе си. Вдъхнете душа на празника и се потопете в магията на коледното творчество.

Водещ на работилницата е горската фея, ландшафтен архитект Катерина Драганова. Местата са ограничени до 10 души, затова се включете навреме. И не забравяйте да си носите големите чувалчета – ще се приберете с много красота и празнично настроение!

За информация и записване: +359 892 244 889.

17 декември /сряда/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW EscoBAR

Подгответе се за отборни стратегии, забавни спорчици „кой е по-прав“ и онези мигове, в които някой внезапно извиква „Знам го!“ – а всички останали се чудят как изобщо това е възможно.

За информация и записване: +359 879 118 020.

Cardamon, ул. „Алеко Богориди“ № 27, от 18:00 ч., Рисуване с коктейли

Търсиш начин да си подариш малко уют, творчество и добро настроение – или пък да зарадваш някой близък с красиво преживяване? Зимното издание на „Рисуване с коктейли“ в Cardamon е точно за теб.

Отдай се на цветове, аромати и коктейлно вдъхновение, докато създаваш своя собствен снежен човек – дори ако досега единственото, което си рисувал, е слънце в ъгъла на тетрадка. Стъпка по стъпка, с усмивка и чаша в ръка, ще превърнеш платното в зимна магия, а вечерта – в лично малко чудо.

Направи си подарък – творческа пауза от ежедневието. Или подари такова преживяване на някого, който обича изненади.

В Cardamon те очакват топла атмосфера, хубави коктейли и едно спокойно, вдъхновяващо време, което превръща декемврийските вечери в истински празник.

За информация и записване: +359 892 244 889.

18 декември /четвъртък/

Cardamon, ул. „Алеко Богориди“ № 27, от 18:12 ч., ТheMethodUp

На 18.12, точно в 18:12 ч., Cardamon ще се превърне в най-специалното място за жени тази седмица – пространство за грижа, осъзнатост и естествено подмладяване.

TheMethodUp е авторска система на Марияна Виколова, създадена за естествено повдигане и освежаване на лице, шия и деколте чрез упражнения за лице, самомасаж и корекция на стойката. Това е холистичен миофасциален подход, който не само оформя контурите, но и освобождава напрежението в челюстта, врата и раменете, подобрява стойката и връща усещането за лекота и сияние.

Събитието е подходящо за всяка жена, която търси естествен начин за освежаване, релакс и красив, тонизиран вид – без инвазивни процедури и без излишен стрес.

Подарете си момент за себе си – или го подарете на близка жена, която заслужава грижа и внимание. В Cardamon Ви очаква топла атмосфера, спокойствие и практики, които трансформират не само лицето, но и усещането за собственото ви присъствие.

За информация и записване: +359 892 244 889.

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW

Настъпва моментът на гениалните догадки, както и онзи класически куиз феномен, в който всички упорито настояват, че помнят правилния отговор… до секундата, в която се окаже, че не е точно така.

Очаквайте мини предизвикателства, бързи рундове, изненадващи мисии и доза празничен хаос, който само този куиз може да създаде.

За участие и резервации: +359 879 118 020.



HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., We love the 90s с DJ Stenly

Класиката от 90-те остава вечна – мелодии, които и днес разпалват танцово настроение и събуждат носталгия по времето на MTV ерата. На 18 декември DJ Stenly ще „отвори“ музикалния архив и ще върне публиката към златните хитове на едно незабравимо десетилетие.

Очакват ви любими песни, емблематични денс хитове, рап класики, които може да припявате без усилие. Танци, настроение и дори спонтанни хореографии са повече от гарантирани — вечер, която по нищо няма да напомня, че е четвъртък.

Ако 90-те заемат специално място в сърцето ви, HashtagSTUDIO е мястото, където да ги изживеете отново – с много музика, танци и незабравими емоции.

За информация: +359 876 475 990.

19 декември /петък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., EscoBAR Karaoke-Discoteque

Karaoke-Discoteque е идеалният момент да дадеш свобода на гласа си, да се посмееш от сърце и да споделиш незабравими мигове с хората, които обичаш.

Съботната нощ в EscoBAR ще те потопи в светлини, които блестят по-силно, музика, която пулсира по-ритмично, и настроение, топло и празнично като истинска коледна приказка. Независимо дали искаш да излезеш на сцената или просто да се наслаждаваш на изпълненията на приятелите си, тази вечер обещава да бъде забавна и енергична.

Вземи микрофона, избери любимата си песен и блесни пред публика, или се наслади на таланта на останалите – празникът на музиката и смеха те очаква в EscoBAR!

За информация и резервации: +359 879 118 020.

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., POP IT с Atrix & JJ

В петък вечер HashtagSTUDIO ще „вдигне“ настроението във въздуха. Atrix & JJ застават рамо до рамо зад пулта, което автоматично означава само едно: POP IT се превръща в машина за хитове без пауза. Очаквайтe експлозия от поп хитове, клубни ремикси, забавни песни и всичко, което кара сцената да изглежда като кълбовидна мълния. Двамата ще въртят селекцията така, че нито един момент няма да е подходящ за сядане и всяка следваща мелодия ще „удря“ по-силно от предишната.

За информация: +359 876 475 990.



Клуб “Модерен театър”, ул. „Милин камък” № 1, от 22:30 ч., Best Kept Sesret идва в Бургас

На 19 декември 2025 г. Бургас ще бъде домакин на музикалното събитие „Best Kept Secret“ в клуб „Модерен театър“. Форматът „Best Kept Secret“ се радва на популярност в България с поредица от клубни и лайв събития, които съчетават динамична музика, DJ сетове и уникална атмосфера.

Събитието предлага възможност на бургазлии и гости на града да се насладят на вечер на танци и музика, в уютна и модерна сцена, подходяща както за любителите на електронната музика, така и за феновете на клубната култура.

Организаторите обещават незабравимо преживяване, а събитието е част от зимната поредица на Best Kept Secret, която обикаля различни градове в страната.

За информация и резервации: +359 882 364 106 и +359 888 881 991.

20 декември /събота/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч. EscoBAR Karaoke-Discoteque

Вечерта в EscoBAR се превръща в празник на музиката и доброто настроение. Независимо дали обичаш поп, рок, диско, рап или класически хитове – тук всяка песен намира своя момент.

Може би ти си скритият талант, за който приятелите ти дори не подозират. До сега си пеел само под душа? Време е да излезеш на сцената и да ги изненадаш с гласа си!

В EscoBAR имаш шанса да станеш душата на компанията, да се забавляваш, да споделиш смеха и музиката с приятели и да превърнеш да превърнеш вечерта в музикално изживяване на доброто настроение.

Не се колебай – вдигни микрофона, избери любимата си песен и покажи способностите си!

За информация: +359 879 118 020.

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., Coztof & TraYan

Те са толкова добри, че няма нужда от реклама – където стъпят, оставят следа. Вече ги познавате: Coztof & TraYan се завръщат в Бургас с епично събитие, за да превърнат съботата на 20 декември в незабравима вечер преди празниците.

Очаква ви музика, която не оставя никого без движение, атмосфера, която се помни, и ритъм, който ще ви кара да танцувате до последната песен. Ако сте пропуснали предишното им изпълнение, не чакайте втора покана – тази вечер е шансът да бъдете част от магията, която Coztof & TraYan носят със себе си навсякъде.

Пригответе се за съботна нощ, изпълнена с енергия, незабравими моменти и музика, която няма как да бъде забравена.

За информация: +359 876 475 990.

Клуб “Модерен театър”, ул. „Милин камък” № 1, от 19:00 ч., CHRISTMAS LATINO PARTY

Семейството на „Булеварт – мрежа на сетивата“ се разширява и този декемврийски ден носи истинска латино магия в Бургас. Клуб „Модерен театър“ ви подготвя вечер, пълна с танци, ритъм и много изненади за всички любители на салса и бачата.

На сцената ще видите Кристина и Боян – гостуващи преподаватели от София с дългогодишен опит и множество участия на сцена. Те ще ви потопят в магията на латино ритмите с кратки уроци и впечатляващо шоу, което ще ви накара да усетите енергията и страстта на танца.

Зад пулта ще бъде родният бургаски ZaZa d, който ще поддържа темпото с внимателно подбрана музика и ще гарантира, че никой не остава без движение на дансинга.

Не пропускайте CHRISTMAS LATINO PARTY – вечер, в която празничният дух среща страстните ритми на Латинска Америка и ви обещава много забавление

За информация: +359 888 881 991.

21 декември /неделя/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 20:00 ч., Salsa Sunday в EscoBAR

Когато неделният следобед премине и вечерта настъпи, EscoBAR се превръща в оазис на топлина, енергия и празнично настроение. Латино ритмите изпълват пространството с цветове и емоции – онази специална нотка, която кара всички да се потопят в танца и да забравят за ежедневието.

Очаква ви атмосфера на лекота и свобода, която събужда сетивата и зарежда както духа, така и тялото. Независимо дали сте опитни танцьори или тепърва се учите, EscoBAR е мястото, където музиката, танцът и доброто настроение превръщат неделната вечер в незабравимо преживяване.

Стъпете в света на Salsa Sunday, оставете се на магията на латино ритмите и усмивките и се заредете с енергия за цялата следваща седмица.

За информация и резервации: +359 879 118 020.

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., HashtagBEATS с DJ Stenly

Неделя вечер в разгара на празниците не е време за почивка — време е за HashtagBEATS! Градът се е напълнил, всички са в Бургас, а DJ Stenly е готов да обедини компаниите под един общ знаменател: танци до последното парче.

Очаква ви класическата формула на партито — най-добрите поп, рок, хип-хоп, R&B, хаус и български хитове, подредени така, че дори за миг няма да ти мине през ум да си почиваш. Наздравици, истории, срещи с хора, които не си виждал от година, и подиум, който пулсира с енергията на петък вечер — само че в неделя!

Готов ли си да се потопиш в ритъма, да споделиш смях и танци с приятели и да направиш неделята си незабравима? Идваш ли?

За информация: +359 876 475 990.

Всяка вечер от 18:00 ч. на сцена „БулевАрт“, ул. „Възраждане“ № 2, ви очаква музика на живо, организирана от „Катмания“

С наближаването на коледните празници сцената на „БулевАРТ“ се изпълва с топлина, светлина и празнична магия.

Илиян, Коцето и Дилян Дяков излизат пред своята публика, за да подарят музика, която стопля сърцето, събира близките и носи истинския дух на сезона. Мелодиите оживяват и всяка нота създава коледно настроение, превръщайки вечерта в празнично изживяване.

Специалните декемврийски вечери ще оставят топли спомени и ще направят празничния месец още по-вълшебен.

За информация: +359 896 642 624.

До 05.01.26 г., в Art Gallery Nesi, ул. „Хан Крум“ № 3, изложба на Андрей Янев ,,Тихи брегове“

Андрей Янев е роден в гр. Бургас. Завършва Гимназия по пластични изкуства и дизайн в Казанлък и Националната художествена академия, специализирайки стенописи при проф. Мито Гановски. След това специализира художествен емайл при проф. Талашчук в Художествената академия „Вера Мухина“ в Санкт Петербург, Русия.

През 2018 г. участва в програмата „Артистки в резиденти“ в Griffis Art Center и Българо-американското творческо дружество в Ню Лондон, Кънектикът, САЩ. През 2022 г. е резидент в Cité Internationale des Arts в Париж, Франция.

Между 1982 и 2025 г. Андрей Янев реализира множество самостоятелни изложби и участва в общи изложби в България – София, Варна, Балчик, Пловдив, Стара Загора и Бургас – както и в чужбина: Словения, Гърция, Англия, Белгия, Германия, Южна Корея, Полша, САЩ, Италия, Хърватия, Унгария, Чехия, Словакия, Китай, Турция и Австрия.

Творчеството му е широко разпознаваемо и включва както традиционни, така и съвременни техники, а международните му участия утвърждават неговото име сред значимите български художници.

За информация: +359 888 088 346.