Власт се взима или дава на избори. Това каза пред журналисти лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски в коментар по повод за протестите срещу бюджета.

"Няма да позволя да бъдат обиждани моите хора. Искам да уважават моите избиратели. Власт се взима или дава на избори", каза Пеевски. "Както ПП-ДБ имат избиратели, така и ние имаме. Съветвам ги да не сеят омраза, при това етническа. Омраза към ДПС - казваха по екраните "мои братя турци, мои братя помаци, мои братя роми. Това няма да им го позволя. Ако сеят омраза, ще пожънат омраза", допълни още Пеевски.