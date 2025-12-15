ГЕРБ-СДС няма да участва в опити да се сформира ново правителство в този парламент. И призоваха президента Румен Радев да насрочи избори и да се включи в тях със свой политически проект. Това стана ясно след консултациите президента Румен Радев с най-голямата парламентарна партия. На срещата отиде само зам.- шефката на парламентарната група на ГЕРБ Деница Сачева. А двамата си спретнаха истински словесен дуел, който продължи 21 минути. След тях Сачева отказа да участва в разговор на закрити врати и напусна "Дондуков" 2.



Пръв атаката започна президента веднага щом любезно поздрави Сачева. "Благодаря Ви, че дойдохте да отсрамите мъжете във вашата партия, а и нерядко историята е показала, че в критични моменти мъжете се крият зад жените. Водената от вас коалиция прояви мъдрост и подаде оставка след мащабните протести, обхванали цялата страна. Сега от вас се очаква да проявите отговорност правителството да продължи да изпълнява в пълен обем своите задължения. Гражданите очакват стабилност и отговорност от управлението, независимо кое е то, особено за бюджет 2026 и въвеждането на еврото в една сложна обстановка. Чувате отвсякъде и гласове с надеждата да се проведат честни и прозрачни избори. Искаме да чуем вашето мнение дали е възможна нова управленска конфигурация в този парламент, или сте взели устойчив курс към предсрочни избори", каза президентът Радев на Сачева.



Той я запита и дали ГЕРБ ще предложат, или подкрепят промени в Изборния кодекс за по-прозрачни избори. "Единственият генерал в политиката, за който аз работя, добре знае кога е време за мъже, и кога- за жени. Мъдростта при него е по-важна от грубата демонстрация на сила. С присъствието си изпълнявам нашето конституционно задължение. Влизането в президентската институция в днешно време е като влизането в най-голямата партийна централа в страната. Служебните кабинети са били 11, седем, от които-ваши за последните 9 години. Това говори за работа в посока на тежко разделение, което води до това хората да са разочаровани от институциите, а не просто от някое правителство. Ние бяхме водени от нашето разбиране, че тази серия от избори трябва да спре, затова седнахме на масата с традиционни наши опоненти, като БСП", отвърна на предизвикателството Сачева.



Желанието на ГЕРБ било да се спре спиралата на избори и да се даде стабилност на държавата. Смисълът на правителството пък довело до членството в Шенген и еврозоната, 8 млрд. допълнителни приходи, падна мониторинга на ПАСЕ и има 4 млрд. в бюджета по ПВУ.



"В политиката очевидно шоуто и маркетинга са на особена почит през последните години, но политиката е за конкретните резултати. Помолихме за отсрочка от 20 дни, за да приемем бюджета, съгласуван със синдикати и работодатели. Помолихме за този прозорец от време, в който да преведем страната през изпитанията, които ни предстоят. За съжаление обаче, лидерите, които се опитаха да яхнат протеста и го превърнаха в концерт, а и вие самият, призовахте да има избори. Ние отчитаме нашите грешки, особено по първоначалния вариант на бюджета, който страдаше от комуникационни дефицити със синдикати и работодатели, но останахме с впечатление, че дори вие призовахте да има избори, вместо да управлява правителството", обърна се Сачева към Радев.