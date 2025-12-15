"Булгаргаз" предлага цена на природния газ за януари от 60,91 лева (31,16 евро) за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е посочено в заявление на дружеството, подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която трябва да утвърди цената. Заявлението е публикувано на интернет страницата на КЕВР.

Регулаторът утвърди цена на природния газ за декември в размер на 63,01 лв./MWh или 32,22 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че цената, предложена от "Булгаргаз" за януари, е с 3,33 на сто по-ниска от декемврийската.

В предложението на дружеството са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" по чл. 17, ал. 7 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ) и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в "Чирен", в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Цената на природния газ през декември е с 4,3 на сто по-ниска спрямо ноемврийската, която беше в размер на 65,82 лв./MWh, (33,65 евро/MWh).

Справка за ценовите нива показва, че предложената от "Булгаргаз" цена за януари 2026 г. е с 25,67 процента по-ниска в сравнение с утвърдената за януари 2025 г. и с 22,4 на сто по-ниска спрямо януари 2024 г.