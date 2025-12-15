В 7:30 часа тази сутрин в Ахтопол са пристигнали трите влекача, които ще изтеглят танкера „Кайрос“ до Бургаския залив. 1 милион и 200 хиляди лева осигури държавата за провеждането на операцията.

11-и ден поразеният от украински дронове танкер стои на котва на една миля от брега. Вчера екип от специалисти успя да осигури електрозахранване на плавателния съд, за да се изтегли котвата и да се задейства хидравликата.

Катерът със захранващия генератор, който осигури поддържането на електрозахранването на танкера, както и вдигането на дясната котва, е на място близо до плавателния съд. След пристигането на влекачите ще започне операцията по изтеглянето и провлачването му до Бургаския залив.

Директорът на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в Бургас, капитан Живко Петров коментира: „С първите светлини на деня се качват отново. Влекачите цяла нощ ще пътуват, ще пристигнат сутринта рано. Катерът ще даде ток отново по същия начин, за да вдигне котвата и трите влекача ще извършат провлачване.“

Два влекача ще дърпат танкера, а третият ще ги направлява. Предполагаемото време за пристигане на кораба и безопасното му закотвяне в Бургаския залив е около 20 часа тази вечер.