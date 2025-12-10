Снимка: Кардиолозите д-р Симонов и д-р Илиев със спасения млад мъж.

Драматичната битка за живота на млад пациент с масивен инфаркт завърши успешно благодарение на светкавичната реакция и 24-часовата готовност на кардиологичния екип на ‚Сърце и Мозък‘. Екипът спаси живота на 42-годишен мъж в изключително тежко състояние, доказвайки за пореден път, че при острите сърдечносъдови заболявания всяка секунда е от значение.

Мъжът постъпва в спешното отделение на болницата по повод внезапна гръдна болка – класически симптом на инфаркт на миокарда. Още при първоначалния преглед в шокова зала състоянието му рязко се влошава. Сърцето на пациента спира да бие ритмично и навлиза в животозастрашаваща аритмия (камерна тахикатдия), което води до клинична смърт.

Дежурният екип д-р Симонов, д-р Адова, д-р Александров реагират мигновено и започват реанимационни действия. Лекарите се борят с всички сили за живота му, като се налага прилагането на повече от 20 електрошока (дефибрилации), за да поддържат циркулацията на кръвта и да възстановят сърдечната дейност.

Причината за тази нестабилност е запушена коронарна артерия, поради което кардиолозите незабавно насочват пациента към инвазивната кардиология (ангиографска зала), докато реанимационните действия продължават. „Това беше надпревара с времето. При подобно критично състояние единственият шанс за пациента е отпушването на инфарктната артерия“, споделят от лекуващия екип.

В условия на спешност инвазивните кардиолози извършват коронарография. Специалистите установяват пълно запушване на основен кръвоносен съд, захранващ сърцето. Екипът успява да премине през запушването и извършва успешна реваскуларизация (поставяне на стент). Ефектът е мигновен. Още докато пациентът е на масата, кръвотокът е възстановен, сърдечният мускул се „успокоява“ и ритъмните нарушения изчезват напълно.

Този случай е поредното доказателство за ключовата роля на високоспециализираните центрове за лечение на инфаркти. Експертите от клиниката по кардиология напомнят, че острият миокарден инфаркт засяга все повече млади хора, а адекватната и навременна помощ е единственият шанс за оцеляване.

Клиниката по кариология под ръководството на доц. Хазърбасанов и инвазивната кардиология, ръководена от д-р Илиев, осигуряват непрекъснат режим на работа (24/7). Перфектната координация между спешните медици и кардиолозите осигурява „зелен коридор“ при пациенти с болка в гърдите – перфектна организация, гарантираща максимално бързи действия на лекарите от входа на болницата до процедурната зала – фактор, който в случая на 42-годишния пациент се оказва разликата между живота и смъртта.

Пациентът вече е изписан в стабилно състояние и се възстановява в дома си.





