Тежка катастрофа е станала на кръстовището в бургаския квартал Ветрен, където лек автомобил „Мерцедес“ се забил почти челно в автобус на градския транспорт, съобщава dnesbulgaria.com/.

По първоначална информация автобусът на „Бургасбус“ се е движел в своята лента по посока Бургас, когато колата, идваща от Айтос, рязко навлязла и се ударила в предната му част.

Ударът е настъпил малко преди дясната гума на автобуса, причинявайки значителни щети както по държавния автомобил, така и по лекия автомобил. Очевидци разказват, че след сблъсъка на пътя са се разхвърчали метални и пластмасови части, а гумите на Мерцедеса са се пръснали от силата на удара.