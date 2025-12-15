Президентът Румен Радев откри консултациите с парламентарните групи в 51-вото Народно събрание, започвайки с ГЕРБ-СДС. Като представител на партията отиде само Деница Сачева, което предизвика коментар от страна на президента.

„Благодаря Ви, че дойдохте да отсрамите мъжете във Вашата партия“, обърна се Радев към Сачева. Тя не му остана длъжна, като заяви: „Единственият генерал в политиката, за когото аз работя, добре знае кога е време за мъже и кога е време за жени. Той добре знае кога не е нужда демонстрация на сила.“.

Сачева призова Радев да участва на следващите избори.