Съединените щати издадоха общ лиценз за определени трансакции, свързани с бензиностанции на „Лукойл“, намиращи се извън Русия, според информация на страницата на американското финансово министерство, публикувана днес, предаде БТА.

Сделките са разрешени до 12:01 ч. източно време (07:01 часа българско време) на 29 април 2026 г., се посочва в публикацията.

През октомври САЩ наложиха санкции на „Лукойл“ - най-големия частен производител на петрол в Русия, като част от усилията на Вашингтон да окаже натиск върху Москва да прекрати войната в Украйна.

Санкциите принудиха руската компания да обяви продажбата на чуждестранните си активи, като много заинтересовани корпорации се обърнаха към американските власти за разрешение да преговарят с компанията, сред които „Ексън Мобил“ (Exxon Mobil) и „Шеврон“(Chevron).