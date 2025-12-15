лед направените консултации по-рано днес с първата политическа сила ГЕРБ-СДС, сега държавният глава Румен Радев провежда такива и с коалиция ПП-ДБ.

ъм момента, заявките и на двете парламентарни групи, са да не търсят подкрепа за съставяне на ново редовно правителство в рамките на този парламент. Най-възможният изход от ситуацията след оставката на правителството изглежда са предсрочните избори.

В президенството вече са представителите на втората политическа сила ПП-ДБ - Асен Василев, акад. Николай Денков, Атанас Атанасов, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов.

“Уважаеми представители на ПП-ДБ, добре дошли в президенската институция. Страната ни се намира в сложна политическа ситуация с правителство, което бе принудено да подаде оставка", обобщи президентът Румен Радев.

"Страната ни се намира в сложна политическа ситуация, с правителство, което бе принудено да подаде оставка заради управленския си модел и лидери, неприемливи за гражданите. Управлението трябва да работи пълноценно и отговорно до поемането на властта от служебното правителство. Призовавам ви да споделите как виждате важния въпрос с бюджет 2026, как ще влезем в новата година. Виждате ли възможност за нова конфигурация в това Народно събрание? Имате ли виждания кога да бъдат тези избори и ще иниицирате ли промени в Изборния кодекс, за да имаме повече прозрачност при тях", обърна се президентът към ПП-ДБ.

"Що се отнася до бюджета, правителството трябва да внесе удължителен закон, за да се гарантира сигурността на гражданите. Той трябва да подсигури плащанията за актуализирания размер на минималната работна заплата. В този закон се уреждат всички плащания, за да няма намаляване на доходите на хората.

"Що се отнася до бюджета, правителството трябва да внесе удължителен закон, за да се гарантира сигурността на гражданите. Той трябва да подсигури плащанията за актуализирания размер на минималната работна заплата. В този закон се уреждат всички плащания, за да няма намаляване на доходите на хората. Надяваме се в рамките на тази седмица този закон да бъде внесен, а ние имаме готовност да работим и между Коледа и Нова година", заяви лидерът на ПП Асен Василев.

Той бе категоричен, че ново управление в този парламент е нежелателно и няма да работят за това "Свалянето на това правителство е само първата стъпка от премахването на модела на Борисов и Пеевски", каза още лидерът на ПП.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов заяви, че основното им искане за промени в изборния кодекс е да се въведе изцяло машинно гласуване. Той призова президента да се даде време на този парламент за тези 2 цели: приемането на удължителния бюджет и промените в Изборния кодекс.

Атанас Атанасов зададе интересен въпрос на президента: "Президента или с конкурента разговаряме?", а Радев му отговори: Не сме дошли на раздумка. Аз съм в качеството си на президент.