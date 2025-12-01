„Бойко Борисов каза след изборите на 12 октомври т.г., че някои министерства са арендовани на коалиционните партньори. И наистина, в МЗ вилнее ИТН с гьонсуратско мълчание, бездействие и административен произвол. Как може 6 детски кардиологични легла да чакат разрешение цели 17 месеца? Какво искат Трифонов и Алексиев от съдбата на болните деца в България? Как си представя ИТН, че ще има такъв народ без лекувани и здрави деца? Моля, вижте моя предишен пост“. Това обяви д-р Дария Бояджиева – специализант по сърдечносъдова образна дагностика в „Сърце и моцък“ в Бургас.

„Бунтовете не са само срещу бюджета, а срещу този арендаторски, грабителски и некадърен да управлява модел на парцелиране на заграбената държава, който не решава проблемите на хората и потиска нацията“, добави тя.