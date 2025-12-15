Най-добрите спортисти на Община Поморие за 2025 година ще бъдат наградени на официална церемония в Градска художествена галерия „Дечко Стоев“. Събитието е на 17 декември, сряда, от 18.30 часа.



Призьорите в отделните категории са определени на база номинациите, изпратени от спортните клубове в общината, Комисията по „Туризъм, търговия, спорт, младежки дейности и основни поминъци” към Общински съвет – Поморие.

Заповядайте, за да подкрепите своите фаворити, на церемонията, която ще се проведе на 17.12.2025 г. /сряда/ от 18.30 часа в Градска художествена галерия „Дечко Стоев“.