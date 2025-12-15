Българска фондация Биоразнообразие обявява, че на 19 декември 2025 г. от 18:30 ч. в клуб „Перото“ (НДК, София) ще се проведе официалната церемония по връчването на Годишните награди за биоразнообразие и климат – най-значимият национален форум, който отличава добрите примери, гражданските усилия и отговорните бизнес инициативи в подкрепа на природата и климата. Тази година в надпреварата влизат кампании, инициативи и личности, реализирали дейности в периода 22 май 2024 – 22 май 2025 г. (една година на биоразнообразието).

През 2025 г. Бургаският регион изпъква като един от най-активните с общо 10 номинации, които отразяват силен местен активизъм и дълбока ангажираност към природата – от Черноморието до Странджа. Локалните общности стават двигател на промяната и някои от най-вдъхновяващите номинации идват от малки населени места, които се противопоставят на мегапроекти без прозрачност – например фотоволтаични паркове, кариери,. Тези кампании показват, че местната общност все по-често е активна, солидарна и информирана.

Жителите на Каблешково са номинирани за решителната си борба срещу изграждането на каменна кариера – организиране на протест, подписка и настояване за местен референдум, довели до отказ на инвеститора да продължи процедурата. В Странджа, общността на с. Бръшлян, заедно с адв. Денка Пенева, е отличена за последователната защита на архитектурното и природно наследство срещу проект за голям хотелски комплекс, който би застрашил уникалния характер и водните ресурси на селото. От Средец идва и номинацията на сдружение „За чиста природа – Дюлево“, което повежда многомесечна битка срещу мегапроект за фотоволтаичен парк върху над 8000 дка земеделски земи — пример за местна общност, която успява да спре непрозрачно планиране и да защити земята и поминъка си.

Светослав Митев е номиниран за активната си роля в развитието на велосипедното движение и превръщането му в приоритет за Бургас в рамките на периода. Чрез Бургаска велосипедна общност, той успешно работи с Община Бургас, граждани и институции, за да наложи велосипеда като алтернатива на придвижването и решение на климатичните промени. Той демонстрира изключителна отдаденост и експертиза, активно развива веломаршрути около Бургас, изминавайки стотици километри за събиране на данни. Организира специални събития за Дните на мобилността през септември 2024 г., успявайки да въвлече и вдъхнови много съмишленици. Организационната му работа по подготовката на българска група за COP 30 Bike Ride поставя неговия активизъм в глобален контекст.

Ива Лаловска е номинирана за самоотвержената си борба за запазване на единствения по рода си спасителен център за сухоземни костенурки у нас - в несебърското село Баня. След внезапната загуба на основателя на фондация „Геа Челониа“, бъдещето на Центъра е застрашено от юридически и управленски пречки. Въпреки емоционалната тежест от раздялата с любимия човек, Лаловска подава съдебен иск, за да продължи общото им дело. Окончателното решение, с което тя печели правото да управлява организацията идва през май 2024 г. Оттогава тя успешно стабилизира Центъра. Продължава ежегодно да спасява и лекува около 250 костенурки и да връща в природата около 200 бебета, както и да организира детски лагери.

Никола Бобчев е от Созопол и е номиниран е за организирането на мащабна образователна и практическа кампания срещу замърсяването с пластмаса в Черно море. Като специалист по макро- и микропластмаса (докторант в БАН), той успешно съчетава научни данни с граждански активизъм. Чрез LessPlastic Bulgaria, на която е създател, Бобчев представя научната информация на достъпен език и вдъхновява хората за действие. В периода на номинациите, той организира екологични кино прожекции и изложби, продължава с традиционната вече почистващата акция "Чистата Коледа", включва се и в маратони.

Важна е номинацията за ЧОУ „Селестен Френе“, които с постоянство и професионализъм работят по различни екологични теми и запалват у децата истинска любов към природата.

По случай Деня на Земята организират първото по рода си образователно Екорали между три бургаски училища, в партньорство с БФБ. Събитието се проведе в парк "Езеро" и включваше екологични дейности, игри и финално дарение за възстановяване на стара чешма в парк Странджа.

Тур Странджа е кауза, която привлича все повече туристи, които преминават по маршрута, отсядат в къщите за гости, хранят се в заведенията или с това, което предлагат местните. Особено популярно стана скоростното преминаване на маршрута - с велосипед или бегом, където се води истинско съревнование и поставяне на рекорди. С Тур Странджа и походите на „Зелена Странджа“, планината отдавна вече не е "непознатата Странджа". Кампанията „Чиста и достъпна Странджа“ е дългосрочна доброволческа инициатива, започнала преди година и половина в отговор на огромното количество отпадъци, оставени след засиления бежански поток в планината.

Рада Бонева е номинирана за материала си, посветен на Атанасовско езеро, който подробно разглежда историята, природозащитното му значение и примерите за симбиоза между природните процеси и човешката дейност. Месеци по-късно тя отново се връща на темата в подкаста си с материала Атанасовско езеро, соледобив и биоразнообразие – разговор с Радостина Ценова.

Тази година БФБ въвежда нова, по-удобна и информативна онлайн система за гласуване на публиката: https://pollunit.com/polls/bbfawards25 Гласуването ще бъде активно до 18 декември 2025 г., 20:00 ч. Може да подкрепите вашите фаворити.