Дете е с 26% изгаряния и опасност за живота, след като е претърпяло токов удар на електрически стълб в село Лопян, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 10:40 ч. на 15 октомври. По време на голямото междучасие група деца са се отправили по черен път в посока гробищния парк на селото. Две от тях са се покатерили на електрически стълб, като едно от тях е получило токов удар.

Виковете за помощ на децата били чути от работници в двора на училището, които успели да ги свалят, а медицинският специалист на училището оказал първа помощ до идването на спешните медици.

Пострадалото момче е в термичен шок и е настанено за лечение в столична болница.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.