В изпълнение на Конституцията държавният глава Румен Радев започва консултации с парламентарните групи в 51-вото Народно събрание, обявиха от президентството.
Срещите в изпълнение на основния закон ще започнат днес, 15 декември, когато президентът ще приеме на "Дондуков" 2:
От 10.00 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС;
От 11.30 часа – представители на парламентарната група на "Продължаваме Промяната-Демократична България".
В петък парламентът прие оставката на кабинета "Желязков" с 227 гласа "за", "против" и "въздържали се" нямаше.
Какви са вариантите пред Румен Радев за избор на служебен премиер?
Според Конституцията той може да избира от 10 души:
► Председателят на Народното събрание - Рая Назарян
► Управителят на БНБ - Димитър Радев
► Подуправителите на БНБ - Андрей Гюров, Петър Чобанов, Радослав Миленков
► Омбудсманът - Велислава Делчева
► Заместник-омбудсманът - Мария Филипова
► Председателят на Сметната палата - Димитър Главчев
► Зам.-председатели на Сметната палата - Мария Николова и Силвия Къдрева
