В изпълнение на Конституцията държавният глава Румен Радев започва консултации с парламентарните групи в 51-вото Народно събрание, обявиха от президентството.





Срещите в изпълнение на основния закон ще започнат днес, 15 декември, когато президентът ще приеме на "Дондуков" 2:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС;

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на "Продължаваме Промяната-Демократична България".

В петък парламентът прие оставката на кабинета "Желязков" с 227 гласа "за", "против" и "въздържали се" нямаше.

Какви са вариантите пред Румен Радев за избор на служебен премиер?

Според Конституцията той може да избира от 10 души:

► Председателят на Народното събрание - Рая Назарян

► Управителят на БНБ - Димитър Радев

► Подуправителите на БНБ - Андрей Гюров, Петър Чобанов, Радослав Миленков

► Омбудсманът - Велислава Делчева

► Заместник-омбудсманът - Мария Филипова

► Председателят на Сметната палата - Димитър Главчев

► Зам.-председатели на Сметната палата - Мария Николова и Силвия Къдрева