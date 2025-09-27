От 1 октомври 2025 г. влизат в сила зимни часове за тишина, които ще бъдат в сила до 31 март 2026 г., в съответствие с гръцкото полицейско законодателство.

Часовете на тишина са: 15:30 - 17:30 ч и 22:00 - 07:30 ч.

В този часови диапазон са забранени работа или други дейности, които създават шум. Изключение се прави за случаи на спешност, които не могат да бъдат отложени, със специално мотивирано разрешение от съответното полицейско управление. Забранено е свирене на музикален инструмент или пускане на радио или телевизор с висока сила на звука. Викането, шумните танци и всяко друго шумно събитие в жилище или други частни пространства също са забранени.

Към забраните спадат шумни игри в кафенета, боулинг зали или други обществени места, както и викането и дискусиите с висок тон от посетителите на тези центрове. Шумни дискусии и спорове на автогари (автобусни, таксиметрови и др.), товаренето или разтоварването на стоки в или от камиони, което създава шум, както и шумната работа на двигателя на превозно средство. Използването на сирени, клаксони или охранителни системи, без да е налице извънредна ситуация, както и пробното им функциониране.

Нарушителите на разпоредбите на посочената полицейска наредба се преследват като престъпление. Гражданите могат да се свържат с полицията за потвърждение на нарушението, както и да подадат призовка срещу нарушителите.

При първо нарушение обикновено се налага парична глоба, но при рецидив или по-сериозно провинение, гръцкият наказателен кодекс предвижда лишаване от свобода до 5 месеца.