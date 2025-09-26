Морските биолози приписват увеличаването на нападенията на морски костенурки над плувци на плажа Марати в Ханя, Крит, на туристите и рибарите, които хранят животните, което променя естественото им поведение, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Д-р Катерина Маниманаки от болницата в Ханя съобщи, че през последните две години е лекувала многобройни жертви.

„Костенурките нямат зъби, но имат много силни челюсти, които причиняват големи синини, като размазват мускулите“, каза тя.

Местна жителка разказа, че е била ухапана по бедрата, докато излизала от водата.

Експертът по дивата природа Димитрис Фйтилис от природозащитната група „Архелон“ обясни, че храненето учи костенурките да свързват хората с храна.

„Те започват да третират плувците като конкуренти за храна и се опитват да ги прогонят, като ги хапят“, каза той.

Подобни инциденти са докладвани и в други гръцки крайбрежни райони. Експертите съветват плувците да махат с ръце и крака под водата, за да изплашат приближаващите се костенурки.