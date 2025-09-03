Пожар избухна край бургаското село Константиново, съобщава БНТ.
Огънят гори на няколко фронта. В гасенето на пламъците участват четири екипа на пожарната.
Към момента няма опасност за населените места.
Пожар избухна край бургаското село Константиново, съобщава БНТ.
Огънят гори на няколко фронта. В гасенето на пламъците участват четири екипа на пожарната.
Към момента няма опасност за населените места.
Пожар се е разразил този следобед след изхода на Бургас в посока Средец, съобщи директорът на бургаската пожарна старши комисар Николай Николаев. Четир…
Доходите на близо 600 000 души ще бъдат увеличени във връзка с предвиденото вдигане на минималната работна заплата за догодина, заяви социалният министъ…
Пожар избухна край бургаското село Константиново, съобщава БНТ. Огънят гори на няколко фронта. В гасенето на пламъците участват четири екипа на пожарна…
Движението по пътя Варна-Бургас - в района на село Рудник, е силно затруднено заради инцидент с румънски автобус, съобщиха от поли…
Митническите служители на граничен пункт "Капитан Андреево" задържаха 20 кг контрабандни сребърни кюлчета при проверка на лек автомобил с българска реги…
Четирима души са загинали при тежък челен сблъсък на два автомобила край симеоновградското село Константиново. Това съобщи д-р Петя Радева, ди…
Преквалификация на обвинението – за престъпление с евентуален умисъл срещу 18-годишния Никола Бургазлиев, който на 14 август т.г. помете петима ду…
Министерският съвет одобри новия размер на линията на бедност, който вече е 764 лв. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцан…
Христина, майката на 4-годишния Марти, който беше ударен заедно с нея от АТВ в Слънчев бряг, почина. Това съобщи бащата на Сияна Николай Попов в св…
На 6 септември в 12:00 ч. ще стартира правоприлагането за средна скорост, съобщи директорът на Националното ТОЛ управление проф. Олег Асенов след заседа…
0 Коментара