Двама мъже загинаха при две различни катастрофи в Родопите само в рамките на ден, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян.

Първият тежък инцидент е станал с моторист на пътя Асеновград – Смолян, край село Хвойна при маневра за изпреварване на прав участък. Движението в района се извършва в едната лента, казаха от Областно пътно управление - Смолян.

Втората катастрофа е станала на пътя Неделино – Бял извор. Загиналият е мъж на 59 години от Кърджали – служител на фирма за авточасти „Елиткар“, каза кметът на Неделино Боян Кехайов. Мъжът е пътувал към Неделино и след местността Айвазови колиби е загубил контрол над автомобила. Той се е ударил в ската и се е преобърнал по таван на пътя. Пътуващи по пътя шофьори, сред които и кметът Боян Кехайов, се опитали да окажат първа помощ - счупили стъклото на колата, срязали и колана на пострадалия. Пристигналият на място екип на Спешна помощ, обаче, е установил, че мъжът е починал. По данни на медиците на най-вероятна причина за инцидента е инфаркт по време на управление на автомобила, допълни Боян Кехайов. Тялото на починалия е транспортирано за аутопсия в МБАЛ – Кърджали.

Временно движението по път III - 8652 Бял извор - Неделино се осъществява двупосочно в едната пътна лента. Извършват се следствени действия. Движението в участъка се регулира от екипи на "Пътна полиция".