

Община Поморие организира допълнителен безплатен транспорт до Траурния парк в града утре /събота/.На 01 ноември 2025 г. отбелязваме Архангелова задушница, а на този ден почитаме паметта на всички починали православни християни.



Ето и разписанието на градския транспорт:

07:30 – тръгване от спирка „Лазур“, кв. Свети Георги;

08:45 – връщане от Гробищен Парк до спирка „Лазур“, кв. Свети Георги.

08:00 – тръгване от спирка „Руски паметник“;

09:15 – връщане от спирка Гробищен парк до спирка „Руски паметник“