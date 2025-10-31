Община Поморие организира допълнителен безплатен транспорт до Траурния парк в града утре /събота/.На 01 ноември 2025 г. отбелязваме Архангелова задушница, а на този ден почитаме паметта на всички починали православни християни.
Ето и разписанието на градския транспорт:
07:30 – тръгване от спирка „Лазур“, кв. Свети Георги;
08:45 – връщане от Гробищен Парк до спирка „Лазур“, кв. Свети Георги.
08:00 – тръгване от спирка „Руски паметник“;
09:15 – връщане от спирка Гробищен парк до спирка „Руски паметник“
0 Коментара