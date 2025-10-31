Европейският съюз навлезе в ключова фаза от обсъждането на промени в облагането на тютюневите изделия, след като Европейската комисия официално представи проект за актуализация на съществуващата директива, пише Bulgaria On Air. Основната цел на предложението е да се засили борбата с тютюнопушенето и да се постигне амбициозната инициатива за „поколение без тютюн“ до 2040 г.

Сред основните мерки е удвояване на минималния акциз върху цигарите – от 90 на 180 евро за 1000 къса. Освен това се предвижда въвеждане на минимални ставки, обхващащи поне 75% от средната цена на дребно. Тези промени целят хармонизиране на цените в различните държави членки и използване на данъчната политика като инструмент за ограничаване на потреблението.

Официалните дискусии започнаха на заседанието на Съвета по икономически и финансови въпроси (ECOFIN) на 10 октомври 2025 г. Новата рамка засяга не само традиционните тютюневи изделия, но и продукти като електронни цигари и нагреваем тютюн, които досега не бяха обект на единно облагане в ЕС.

България заема особено внимателна позиция в дебата. Страната ни подкрепя включването на новите никотинови продукти в регулацията като стъпка към по-справедлива конкуренция и защита на здравето. В същото време София изразява сериозни резерви относно рязкото увеличение на акциза върху обикновените цигари, тъй като това може да доведе до значителни икономически рискове, особено предвид по-ниските доходи и географското положение на страната като външна граница на ЕС.

Икономисти и представители на индустрията предупреждават, че подобна мярка може да стимулира контрабандата и нелегалната търговия, което би навредило както на бюджета, така и на здравните цели на ЕС.

Предстоящите преговори в рамките на Съвета на ЕС ще бъдат решаващи за намирането на баланс между амбициозните здравни политики и икономическите реалности на по-слабо развитите държави членки.