Унгарският премиер Виктор Орбан обяви снощи, че в страната ще се изплаща 14-та пенсия, предаде националната новинарска агенция МТИ.

Във видеоклип, публикуван в фейсбук, Орбан обясни, че решението е последвало продължителен дебат по време на правителственото заседание в сряда, като допълни, че правителството вече работи по въвеждането на 14-та пенсия.

Кабинетът също така е решил да увеличи заплатите в социалната и културната сфера с 15%, да удвои средствата за приемните родители и да изготви план за действие за подобряване на условията за децата в държавните сиропиталища.

Допълнително Орбан съобщи, че правителството е решило да удължи тавана на печалбата при основните хранителни продукти, като е добавило в списъка още 14 артикула.