Една любима и изключително красива изложба се завръща тази година в залите на Експозиционен център "Флора Бургас". На 1 и 2 ноември ви каним на изложба на цветни и фигурно-стойкови канари.

Международно жури ще оценява качествата на екземплярите. Сред тях ще бъдат както цветните птици в нежен бял цвят, обагрени в ярки нюанси на жълтото и червеното, съчетани с черно, сиво или кафяво, така и особено интересните фигурно-стойковите канарчета с различни форми на телата и оперението.

Билети ще се продават на място.

01.11.2025г. - от 10:00 до 18:00ч.

02.11.2025г. - от 09:00 до 14:00ч.

