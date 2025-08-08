Мъртвото вълнение завлече 18-годишно момче в неохраняемата зона на плажа „Аркутино“, като продължава неговото издирване и днес. Съобщението за инцидента е получено в четвъртък около 15.00 ч. в Районно управление – Приморско..

18-годишният младеж от Сливен млязъл във водата заедно с приятелката си - 17 годишно момиче от Сливен, но силното течение го завлякло. Въпреки създадената организация от спасители, обслужващи плажа, към които впоследствие се присъединил и водолазен екип при РДГП – Бургас, до момента тялото на младежа не е открито. Издирвателните действия ще продължат и през днешния ден. Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Приморско.